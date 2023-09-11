茶阳会馆庆165周年 百万元捐李光耀百年树人教育基金

为庆祝成立165周年，茶阳（大埔）会馆除了大摆宴席，筵开165桌，茶阳基金会也将拨出100万元，捐助“李光耀百年树人基金”。

晚宴定于10月13日在滨海湾金沙宴会厅举行，自8月17日开放报名以来反应热烈，短短半天就有500人线上报名，另有200人亲自到会馆报名，迄今九成桌席已满，出席人数至少有1500人。

周年庆工委会主席、副会长蓝平昌说：“茶阳虽然有约6000名会员，但多数是年轻人和年长者，我们开始没有很大把握能吸引那么多人出席。很高兴得到宗亲们的大力支持，这对我们来说是莫大的鼓励。我们会继续努力，期盼迎来1650名嘉宾，和大家共享会庆的喜悦。”

茶阳（大埔）会馆会长何祥兴受访时说：“过去三年因为疫情关系，会馆一直没办法举办周年庆活动。去年本来是很好的时机，但筹备时间过于仓促。今年适逢我们的165周年大庆，一定要做大，与久违的宗亲们共聚一堂。”

周年庆工委会副主席、副会长张有强指出，为回馈会员多年来的支持，晚宴只收每人50元的优惠价。“我们为此开了很多次会。虽然现在物价高涨，但我们还是决定保留160周年晚宴时的收费，大部分费用都由会馆承担。”有兴趣参加晚宴的茶阳会馆会员，可上网报名，截止日期是9月16日。

周年庆图片展会有李光耀相关珍贵照片

今年是祖籍茶阳大埔的建国总理李光耀百年冥诞。茶阳基金会主席、茶阳（大埔）会馆第一副会长何谦诚说，为纪念建国总理李光耀，165周年庆晚宴会有一场特别的捐献仪式。在主宾文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉的见证下，基金会将捐出100万元给“李光耀百年树人基金”。

由本地商业和社区领袖发起的“李光耀百年树人基金”，今年5月30日由副总理兼财政部长黄循财正式启动。基金主要用于资助本地高等教育项目和奖学金，包括每年培养约1000名青年领袖，并为多达1000名弱势学生提供经济援助。

蓝平昌说，配合建国总理百年冥诞，茶阳会馆举办的周年庆图片展中，也将展出跟李光耀有关的珍贵照片。这些照片会先在会馆展出，晚宴当天再转移到滨海湾金沙宴会厅展示。

周年庆包括美食与视频比赛等

周年庆其他活动还包括客家美食比赛、视频制作比赛等。后者分公开组、中学组和小学组，吸引了22支小组报名。蓝平昌说：“每支视频三至四分钟，内容要跟华族传统文化有关，若加入客家元素更好，评委会加分。比赛结果会在晚宴上揭晓。”

晚宴上也将发布由黄子明博士撰写的《客聚狮城》。这本书以中英文书写，详尽记录了本地客家人及茶阳（大埔）会馆的百年历史。

成立于1858年的茶阳（大埔）会馆，是新加坡历史悠久的客家会馆，在超过百年的历史长河里，除造福大埔客家乡亲，也贡献社会、赠医办学。1890年，会馆设立“回春馆”医馆，1906年创办启发学堂（现启发小学），1936年创办大侨小学（2019年并入静山小学）。

为将来谋发展，茶阳基金会在2020年8月买下芽笼18巷一幅永久地契地段，斥资6500万元兴建“大埔客聚楼”。这栋外观靓丽现代，又富有浓郁客家文化气息的建筑预计明年底竣工，届时将成为茶阳（大埔）会馆的新家。



