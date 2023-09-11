【庆中秋】

东安会馆9月17日（星期天）举行147周年庆典暨中秋节联欢晚会，同时颁发会员子女助学金。裕廊集选区议员谢曜全莅临主持。电话：62234416

南洋廖氏公会9月23日（星期六）晚上6时30分在会所举行中秋联欢晚会。电话：67433889／93499803

广惠肇李氏书室9月24日（星期天）下午4时在会所举行中秋晚会，主席李瑞霞将现场示范做冰皮月饼。欢迎会员踊跃参加。电话：62219934

【会员大会】

端蒙校友会9月30日（星期六）傍晚6时15分，在醉花林俱乐部4楼举行特别会员大会，会后在2楼宴会厅举办“117校庆晚宴”。询问详情或报名请WhatsApp至89110353。

【活动】

吾庐俱乐部9月16日（星期六）上午10时，在会所举办中英双语文化讲座“心理健康急救以及如何寻求帮助”，活动由善济医社赞助。报名可上网：https://forms.gle/JBNB8d2ZJaiPTRkm6，或致电92332329。

龙溪会馆9月24日（星期天）上午11时，在燕阁大酒楼举行中秋联欢午宴，同时举行赠与六所大学助学金协议书签约仪式，并派发生日红包给7月至9月份出生的乐龄会员和理事。请65岁及以上会员携带身份证领取。电话：62245914

客属宝树谢氏公会9月24日（星期天）中午12时，在花拉公园千禧楼举行庆祝66周年联欢午宴。电话：92327076／93855021