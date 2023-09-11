芽笼20米高老树 雨中倒下砸四车

芽笼城市购物中心（City Plaza）前一棵高约20米的老树，星期天（9月10日）午后在雨中朝繁忙的十字路口倒下。至少四辆停在交通灯前的车子被树干砸中，造成不同程度损坏，交通因此受阻。

这起事故发生在星期天近下午1时，地点是城市购物中心外，丹戎加东路和芽笼路交界处。粗大的树干横跨购物中心前的人行步道，以及通往芽笼的支路与巴耶利峇中心（PLQ）的两条车道。

事发时，至少四辆车子正在路口的交通灯前停下，结果都被树干砸中，其中小型罗厘损坏情况较为严重，车头挡风玻璃和车顶都受损。据现场所见，粗大的树干落在驾驶座后方不到一尺的车斗上，罗厘位置只要稍偏一些，司机就很可能被树干砸中。

被树干压断的路灯则击中一辆宝马休旅车和一辆丰田休旅车，对两辆车的车顶及车头造成不同程度的损坏，另有一辆车自行离开现场。

丰田休旅车车主卡里姆（42岁，钱币兑换商）受访时说，当时车内坐满了人，有妻子、母亲、嫂子、六岁女儿和12岁儿子，以及两个分别是14岁和16岁的侄女。当时一家人正打算去林厝港祭拜已故的父亲。

“我听到树断裂的声音越来越近，下一秒树和路灯就轰隆倒在挡风玻璃和车头上，所有人都受到惊吓。”

树突倒在车头 女乘客受惊不停哭泣

宝马休旅车车主维克（Vic Cienca, 48岁，信息技术行业销售员）则说，当时正打算直行，结果树突然倒向车头，副驾驶座上的妻子因事发突然，被吓到一直哭。

附近手机店的谢姓店员（40岁）说，城市购物中心周末人很多，包括有不少女佣在那里聚集，还好看起来无人受伤。“刚才我看见所有人都一股脑儿地冲向树倒的方向，还有人在尖叫。”

据了解，道路的清理和车流控制工作从约下午1时开始，直至4时30分左右，民防人员依然在场拖车和清理树干。

民防：现场一人受轻伤但婉拒送院

新加坡民防部队回复《联合早报》询问时说，星期天下午12时55分左右，民防部队接到丹戎加东路发生事故，需要协助的通报。民防部队到场后发现有一人受轻伤，但他拒绝送院。

公园局受询时说，这棵树属于私人管理，车主也被告知如有保险等需要，须向城市购物中心了解详情。

本报已联系城市购物中心管理处，但截稿前并未获得回复。