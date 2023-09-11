电竞圈闯出头 本地女玩家不让须眉

十年前偶然接触电竞游戏Dota，林雪雯（Cheryl Allison，27岁）如今是本地为数不多的知名女电竞选手，三年前更创立全女性玩家队伍，在游戏世界中和男玩家平起平坐。

本地电玩爱好者应该不会对林雪雯感到陌生。林雪雯以外号“Cherzinga”活跃于社交媒体和电玩世界，目前是游戏“无畏契约”（Valorant）的玩家。

林雪雯说，在17岁那年接触到Dota，发现自己好胜心强，游戏正好能激发她的斗志，从此迷上电竞，并决心闯出一片天。

“我小时候参加过不少运动，包括足球等，而在接触电竞后，发现这是一个抒发我好胜性格的好渠道，因此就迷上了电竞世界。”

当了七年的Dota玩家后，她三年前转攻“无畏契约”，并组织一支全女性玩家的队伍参赛。林雪雯目前是一家社交媒体公司的线上游戏社区经理，尽管得兼顾全职工作，她每晚还是会尽量上线练习。

“老实说，对参赛或专业玩家来说，我已经算比较‘老’的，而一些年轻选手的水平也比我高。不过，我希望证明的是，只要肯下决心和努力，我还是可以和年轻选手一样出色。”

虽然已闯荡电竞圈十年，但林雪雯现在仍不免受到性别歧视。“例如，我和一些男玩家玩游戏时，我可能说一些东西或给一些意见，他们会嗤之以鼻，认为女性玩家不懂。”

她说，女玩家付出的努力不比男玩家少，希望电竞圈能公平对待每一个玩家。“我希望告诉大家，每个人在电竞世界中都有自己的位置。不要因为觉得实力不足，或被人说了风言风语就放弃，反而应该勇敢证明自己！”