屋顶工作摔下丧命 验尸官裁为不幸意外

48岁工人在屋顶工作时，从9.5米高的天窗坠下，送院抢救不果后身亡；验尸官星期一（9月11日）裁定，这是与工作相关的不幸意外。

这起致命事故在2022年5月19日早上约8时40分发生，地点为裕群圈36号一家工厂。

死者潘家荣是自由职业者，当时为Vina Specialist公司所聘，在事发工厂的屋顶进行防水工程。这项工程须要先清洗屋顶，死者被安排负责清洗工作。

该公司有为工人配备水管和延伸设备等，让他们沿着主要屋顶的桁条工作，无须爬下两侧倾斜的屋顶。

事发当天早上，死者和一名同事以及督工萨卡尔抵达工厂后，穿上安全鞋、头盔和手套。萨卡尔在做工作以及安全简介时，嘱咐死者和同事无须爬下两侧倾斜的屋顶。

由于当天下着雨，他们无法按照原定计划清洗，三人只能爬上主要屋顶做一些准备工作。当时，萨卡尔在主要屋顶修补天窗上的一处漏洞。死者上前要帮忙萨卡尔，后者请他找绳子和胶带。死者寻找一番后不果，萨卡尔便继续手上工作。

岂料，两三分钟后，萨卡尔突然听见喊叫声，查看时发现一处天窗有洞，死者则已跌落在工厂内的机器上。

医护人员赶到后，将死者送院抢救，当时他已昏迷不醒。医生团队无力回天，同天早上约9时52分宣布他不治，死因是多处受伤。

事故现场有几处安全漏洞及没有警告标志

星期一，验尸官发表结论时说，事故现场有几处安全漏洞，如死者与同事没有穿戴防坠落设备，以及天窗附近没有警告标志，提醒工人天窗表面易碎等。

若公司对在高处的工作进行风险评估、实施所规定的安全措施，以及向员工传达安全作业程序，员工面对的危险可能被及早发现及解决。

验尸官说，调查未能确定死者爬上事发地点的原因，但他没有任何自杀倾向，他杀的可能也被排除。死者是在不慎踩上天窗后，因天窗坍塌而坠落。

因此，验尸官裁定，这是与工作相关的不幸意外，并向死者家属表示慰问。（人名译音）