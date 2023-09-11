全球第一艘液化氢运输船来新 首次停靠毛广岛

全球第一艘液化氢运输船8月底来到新加坡，并在我国停泊约一周。

新加坡海事及港务管理局星期一（9月11日）发文告说，我国8月31日迎来全球首个散装液化氢运输船（Bulk Liquefied Hydrogen Carrier）——“Suiso Frontier”。该运输船9月1日至7日停泊在毛广岛上的蚬壳能源与化工园（Shell Energy and Chemicals Park) 。

Suiso Frontier由日本川崎重工业设计制造，由蚬壳集团运营。运输船总长116米、宽19米，最高时速13海里。船上备有先进的储氢罐，可以在零下253摄氏度的低温，装载多达1250立方米的液氢。

运输船已在去年2月完成澳大利亚和日本之间的首航。经过一段时间改装后，运输船正接受多轮装卸测试，以确保系统安全可靠。

运输船停靠我国期间，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达、海事局局长张英智，以及各政府机构和行业伙伴代表曾登船参观，了解它的设计与安全性能。

我国去年底宣布全国氢气策略，目标是到2050年氢气供应能满足本地约一半能源需求。张英智说，鉴于氢的特性，以及氢可利用可再生资源大规模生产的潜力，氢可成为支持我国过渡至低碳零碳未来的潜在能源。

张英智还说，海事局正积极研究氢及其载体作为船用燃料的用途，并期待与业界合作。

他说：“运输船这次来访，有助于我们制定安全准则和操作程序，同时帮助我们针对深海运输和接收液化替代燃料工作，开展进一步的可行性研究和准备。”