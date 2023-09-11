假房产经纪带租客看房 骗走女子逾6000元

核实房地产经纪身份后看房、签合同、转账押金和定金，没想到房产经纪竟失联，女子才发现他是假冒的，自己坠入租房骗局。

从俄罗斯到本地工作、只愿透露名叫雅娜（29岁，分析师）的租客，8月上旬透过脸书，希望在9月前在市中心找到住处。她看中美芝路一带City Gate Residences公寓的一个单位，于是联系房产经纪了解详情。

这名自称来自ERA产业的房地产经纪“理查”，随后将她介绍给另一名经纪“林仲明”，让后者更详细地介绍这套公寓。“林仲明”过后将自己的经纪执照发给雅娜核实。

雅娜说：“我检查过执照上的名字，他的名字当时确实在房地产经纪理事会上有注册，我才选择相信他。”

相约看房表示满意 拟定合约并转账

为了尽快敲定这个单位的租约，雅娜约了“林仲明”看房，但他临时称自己没空，让自己的女助理来带她看房。

雅娜最后在City Gate Residence见到戴着口罩的女助理，并跟随她上楼参观她想租下的单位。

雅娜对公寓很满意，决定以月租3200元租下，在房产经纪答应后就开始与对方拟定合同。“我亲自上门，看过房子才决定要租这套房。我当时甚至拍下了房子视频，视频中也拍到女助理的脸。”

在双方同意租房条约后，雅娜给对方转了3200元押金和一个月房租，共6400元。据雅娜说，转账时账户姓名不是房产经纪的名字，但她看到名字与合约上的屋主名字一样，于是就转了。

在那之后，无论是一开始联系她的“理查”、 后来的房产经纪还是带她看房的助理都无法再联系上。雅娜随即在网上搜索房地产经纪林仲明，结果搜索到另一个电话号码。

真房产经纪现身：自己也是受害者

雅娜询问后发现，这个电话号码的主人林仲明，才是真正的经纪。林仲明得知经过后表示这是一场骗局，因为他的经纪执照和身份已被人冒用多月。

林仲明（42岁）受访时说，这两个月来收到至少25名受害者来电核实，甚至有人半夜打电话来求证，自己已报警两次。

“这确实是我的执照，但是我的名下目前没有房产。一些人在给定金前就找到了我，另一些则已不幸受害交了定金。”

他的公司ERA主要执行官林东荣在回复《联合早报》询问时说，公司确实获知有属下经纪被冒名顶替，并已报警。

他提醒租客，应该核实房产经纪是否在房地产经纪理事会中公开注册，或通过房产经纪提供的电话号码在房地产经纪理事会网站搜索。如果搜索不出相符的房产经纪个人资料页面，那么该号码不经注册，很可能是假的。

新加坡警察部队回复《联合早报》询问时说已收到报案，案件目前还在调查中。

租房骗案层出不穷 1月到7月共669人被骗逾400万元

2022年，电子商务平台或社交媒体网上平台的租房诈骗案多达979起，比起2021年的192起增幅超过四倍。

此类骗案在今年也频频发生。据警方透露，在今年1月至7月间，共有669起假房屋经纪诈骗案，总损失金额约410万。

警方提醒公众在租房时须提高警惕，务必通过房地产代理理事会再三核实房屋经纪的资料。