出狱后半年重犯 前海军女军官无口罩逛街判监罚款

出狱不到半年又重犯，前海军女军官在冠病疫情管控期间，没戴口罩逛乌节路，她否认有罪，案件经审讯后，被判入狱九周，以及罚款3000元。

前海军女军官潘秋玉（56岁，译音）共面对三项抵触冠病19（临时措施）（管制令）条例，以及一项触犯传染病法令的控状，她选择自行辩抗，案件经审讯后她被裁定罪成，星期一（9月11日）在国家法院被治罪。

控状显示，2022年3月6日下午3时许，被告两度没戴口罩出现在乌节路；同月31日，她也没有按时到旅游局接受调查。此外，在同年8月16日上午11时48分至中午12时零3分，她涉嫌没戴口罩在爱雍·乌节逛街，前后近15分钟。

控方在判刑陈词中指出，虽然目前新加坡已将冠病视为地方流行病（endemic），但这并不意味阻吓不在量刑考虑内。法院仍需传达信息，表明公众必须遵守为公共安全而制定的条例，不能姑息无视条例的个人主义或自私举动。

控方说，被告在2020年5月至2021年6月期间多次触犯没戴口罩外出的条例，是个惯犯。她在2021年9月6日被判坐牢16周，却在出狱不到六个月后又犯。过去这些刑期或调查对被告起不了阻吓作用。

为阻吓被告重蹈覆辙，控方请求法官判被告入狱八周至14周，以及罚款2000元至3000元。

被告求情时说，如今已无需戴口罩，因此法庭不需给予她阻吓性的刑罚。她说，她在2021年因相同罪行入狱，而以前她还曾加入海军，当海军时的记录良好。

另外，被告也称自己有病，身体不适合操劳，要求法官判她罚款或短期监禁。

法官下判时说，被告出狱不到半年又犯，显然毫无悔意，并未吸取教训。被告也没有出示任何身体情况不适合服刑的证明，因此判她入狱九周，以及罚款3000元。