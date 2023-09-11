30岁斯里兰卡男子被控谋杀妻子 还押一周助查

被指在加东酒店客房内一刀砍死妻子，30岁斯里兰卡籍男子星期一（9月11日）早上被控谋杀罪。他通过视讯面控后，被令还押中央警署一周协助调查。

被告伊珊（Eshan Tharaka Koottage）面对一项谋杀的控状，指他于上星期六（9日）上午10时45分至下午4时42分，在东海岸路88号的加东智选假日酒店（Holiday Inn Express Singapore Katong）谋杀32岁妻子迪亚温娜格（Diyawinnage Sewwandi Maduka Kumari）。

穿着白色长袖上衣的被告通过视讯面控，目前没有代表律师。

控方向法官要求将被告还押在中央警署一周，以便让警方继续搜集证据以及带被告重返案发现场调查。

被告通过翻译员向法官提出，他想与斯里兰卡驻新加坡最高专员公署通话，也要求法院为他聘请一名律师。

控方指出，由于案件调查还在进行中，被告不允许与任何人联络。法官最终批准控方的申请，下令把被告还押在中央警署一周。

在面控的过程中，被告始终没有直视视讯镜头。他低着头，双眼不停左右张望。

案展9月18日过堂。

谋杀罪名若成立，被告可被判死刑。

据《联合早报》之前报道，上星期六加东智选假日酒店九楼的一间客房发生命案。一对夫妇疑在客房内起争执，30岁男子涉一刀砍死32岁妻子，之后更衣离开客房，下午约5时零5分到马林百列邻里警局自首。

警方接获通报赶到酒店后，发现一名女子倒卧在客房内，身上有一处刀伤，当场宣告死亡。警员也在客房内找到一把相信用来行凶的染血刀子。涉案男子在马林百列邻里警局被捕。

据了解，这起案件中的夫妇都来自斯里兰卡；两人在9月8日抵达新加坡，住进事发酒店，隔天就发生命案。