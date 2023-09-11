撬停车场供水机偷近30万元硬币 主谋判监27个月

改装螺丝起子，三名青年撬开多层停车场洗车区的投币式供水机，一年半内偷走近30万元的硬币，偷窃案主谋被判坐牢27个月。

被告是28岁的拉斯伊德，面对共两项偷窃控状，他承认其中一项控状，法官把另一项纳入考量后，于星期一（9月11日）作出判决。

本案中的另两名共犯分别为26岁的纳比尔和28岁的拉扎，两人也都各面对偷窃的罪控。纳比尔和拉扎早前认罪后，分别被判坐牢14个月和23个月。

案情显示，2021年5月，拉斯伊德向拉扎提出从停车场的供水机偷钱的主意。拉斯伊德告知拉扎可以使用螺丝起子撬开机器，后再用黏有磁铁的螺丝起子将硬币吸出来。拉扎认为被告的方法可行，想要赚取外快便同意执行计划，纳比尔随后加入其中。

为顺利进行计划，拉扎事先做好功课，四处查看哪些地方安置了供水机。犯案时，一人负责把风，另两人则负责偷钱。

根据控状，从2021年5月至12月，三人以此手法共偷走了10万零53元11分，纳比尔则在2022年停止参与计划。被告与拉扎继续行窃，从2022年1月至8月以相同手法又偷走了19万7212元1角。这也意味着，在短短的一年半期间里，被告与友人共偷走近30万元的硬币。

被告和拉扎干案后，会到附近银行将硬币存进拉扎的户头，过后再取出平分。根据法庭文件，被告也会不时独自一人进行偷窃。

两人在2022年8月8日在阿裕尼弯第98A座的多层停车场犯案后，供水机业者报警，进而揭发罪行。

被告的律师代求情时说，被告并非主谋，只是提议作案手法，而他从未怂恿拉扎偷窃，是拉扎自愿参与。律师指出，两人最终也平分赃款，因此被告和拉扎的罪行应为同等。

控方则反驳，作案手法是由被告想出，因此他就是主谋。此外，被告也独自进行偷窃，罪行就比拉扎更为严重。（人名译音）