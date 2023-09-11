四市镇加入 全岛脚踏车道网络将扩至西部

金文泰、武吉巴督和裕廊西将兴建新的脚踏车道，工程预计明年陆续完成。这些脚踏车道将衔接文礼、南洋、先驱、西海岸和杜佛等交通节点、购物中心和邻里中心等主要设施，为骑行者带来更多便利。

陆路交通管理局星期一（9月11日）发文告，宣布为建造新脚踏车道招标，将全岛脚踏车道网络（ICN）扩大到西部地区，提升活跃通勤网络，加强衔接性和便利度。此外，女皇镇也将铺设脚踏车道。

文告说，陆交局正在加速建设全岛的脚踏车道，以鼓励更健康和更环保的出行方式。当局一旦完成可行性研究，就会尽快分阶段动工，以让居民尽早受惠。

陆交局今年1月宣布要在东北和东部七个市镇，包括芽笼、后港、加基武吉、马林百列、波东巴西、盛港及实龙岗兴建新脚踏车道；6月，陆交局宣布要在红山、直落布兰雅、加冷和市区等中部地区铺设脚踏车道。这些工程同样预计在明年陆续完成。

到了2030年，全国脚踏车道将延长至1300公里左右。届时，每10个组屋住户有八户只需几分钟即可到达并使用脚踏车道。

与此同时，陆交局将使用更环保的施工方法和材料，以支持可持续发展。文告说：“陆交局将在本次招标及日后所有的脚踏车道招标中，规定使用低碳混凝土。与传统的混凝土相比，低碳混凝土的总体碳足迹更低。”

陆交局也将继续探索其他可持续材料来建造脚踏车道，如玻璃纤维强化聚合物（Glass Fibre Reinforced Polymer，简称GFRP），并与建设局紧密合作，在工程项目中采用更多可持续材料。