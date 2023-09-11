社区支持与音乐 点燃中途之家居民希望

正面的工作环境和社区支持推动前嗜毒者不断前进，重新融入职场，并取得出色成就。

新加坡回教传教协会中途之家（Jamiyah Halfway House）和货运公司Pos Tki Singapore合作，在上星期天（9月10日）中午为中途之家居民带来歌唱表演和一系列励志讲座。活动邀请音乐人和企业人士分享人生经验和职业见解，为居民注入新希望。

中途之家作为一家戒毒者康复中心，致力于帮助居民在离开中心前开始新生活，并重新融入社会。

曾是中途之家居民之一的里德万（Ridwan）在活动上分享了他就业成功的故事。从一名货运公司的包装员一路晋升为仓储部门主管，他用了六年时间。里德万受访时说：“我非常开心可以获得宝贵的就业机会，而且在公司没有人会因为我的背景而歧视我。”

由于社交圈子不大，他坦言刚加入公司时会有一点自卑。然而，公司积极正面的工作环境，鼓励着他不断适应新环境，并提升自己的能力和知识。他希望通过自己的努力，让家人为他感到骄傲，并借此激励其他中途之家居民要对自己有信心。

乐队表演触动心灵鼓舞居民

另一方面，马来摇滚乐队“Sweet Charity”的歌唱表演也点燃了居民的激情。观众不仅随着歌曲哼唱，还欢快地起身鼓掌喝彩。乐队主唱南利（Datuk Ramli）接受采访时说：“音乐是神圣的，它能治愈心灵，激励人们去做一些善事，给予人们深刻触动。”

他还鼓励中途之家的居民：“要相信自己，并抱持感恩之心。才华固然重要，但更重要的是要坚持不懈。”