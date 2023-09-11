许连碹：我国须准确为水定价 以反映生产成本

新加坡准确为水定价，是要反映生产这种珍贵资源的成本，以继续投资必要的基础设施和寻求创新，应对水源稀缺的挑战。

深隧道阴沟系统 将全岛污水送往水供回收厂净化

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹星期一（9月11日）在北京举行的第18届世界水资源大会致辞时说，这些基础设施包括建造深隧道阴沟系统，让新加坡能不断收集和再循环每一滴水。

许连碹说，要打造有韧性和可持续的水供，就必须进行显著投资。

深隧道阴沟系统由公用事业局兴建，斥资约100亿元。预计2026年完工后，可把全岛污水集中送往大士、樟宜和克兰芝水供回收厂处理，净化成新生水。

吉宝滨海东海水淡化厂 可处理淡水和海水

2020年启用的吉宝滨海东海水淡化厂，是许连碹提到的另一个项目。这是新加坡首个可处理淡水和海水的大型双模式海水淡化厂。

许连碹（前排，右五）9月11日出席在北京举行的世界水资源大会。大会嘉宾还有中国水利部部长李国英（前排，左六）和世界水理事会主席福雄（Loic Fauchon，右六）。（取自第18届世界水资源大会网站）

许连碹说，天气干燥时，这座厂可把海水转化成淡水；下雨时，则会利用滨海蓄水池收集到的雨水生产饮用水，能源消耗比海水淡化少。“这座海水淡化厂的顶层，还有专为休闲活动和收集雨水设计的美丽绿坪。”

许连碹：各方应建立伙伴关系 共同保护水资源

为克服水源稀缺的挑战，并保护水资源，许连碹说，各方也应建立伙伴关系，弥合分歧。

她提出，过去10年来，气候变化加快和高速的城市化，已严重威胁水源安全。多国创纪录的降雨量造成了毁灭性的水灾；极端干旱和热浪降低甚至大幅削减农产量，并威胁饮用水的供应。

许连碹说：“我们必须与各利益相关方建立网络，致力于促进可持续的水资源管理，并共同制定解决方案，应对水资源挑战。”

傅海燕：为满足长期用水需求 新生水和淡化水至关重要

永续发展与环境部长傅海燕日前在深隧道阴沟系统第二阶段挖掘工程完工仪式上也说，更多极端天气和长期干旱，将对依赖天气的资源产生不利影响。为满足新加坡的长期用水需求，新生水和淡化水将比以往任何时候都更为重要。

不过，通货膨胀以及能源价格和建筑成本增加，加剧世界各地公用事业机构的水资源生产和供应成本压力。以新加坡为例，深隧道阴沟系统第二阶段的费用，比约20年前开展的第一阶段，高出近一倍。

傅海燕说：“这就是为什么我们必须准确地为水定价，通过推广省水习惯，保障水源安全，同时继续投资深隧道阴沟系统等重要的长期水利设施，以支持国家发展。”

我国2017年和2018年，分两次把水价调高30％，以反映最新水供成本。在那之前，政府在2000年调高过水价。