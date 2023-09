姐妹岛海龟孵化场成立五年 逾1200只玳瑁顺利孵化

姐妹岛海龟孵化场成立至今已有五年,孵化至少1200只玳瑁,有助缓解全球玳瑁极度濒危的情况。

玳瑁(Hawksbill Turtle)近来面对环境污染和扑杀等问题,数量急速下降,是国际公认的极度濒危(critically endangered)物种。

玳瑁是新加坡常见的两种海龟之一,每年会回到我国的海岸下蛋。它们每次上岸生下约100至150颗蛋,但仅有少数顺利孵化回归大海。

为提高小玳瑁生存的机会,国家公园局于2018年在姐妹岛设立海龟孵化场,为玳瑁建造安全孵蛋的环境。

国家公园局2018年在姐妹岛设立海龟孵化场,首四年助约1200只玳瑁顺利孵化。(档案照片)

公园局国家生物多样性中心高级署长李炎贤答复《联合早报》询问时说,2018年至2022年,约1200只玳瑁从姐妹岛海龟孵化场顺利孵化。同一时期,新加坡有73个已知的玳瑁蛋巢。

李炎贤说,一些人为了取得玳瑁漂亮的甲壳捕杀它们,也有人非法挖出玳瑁蛋煮来吃,或在黑市场把幼玳瑁当宠物卖。

此外,海洋污染及龟巢破坏也降低玳瑁龟的生存率。玳瑁还可能意外受困渔网,窒息而死。

2021年5月,海事及港务管理局员工处理一只受困流网的玳瑁,当时它的头部遭流网割断,已经死亡。(档案照片)

李炎贤指出,非法野生动物交易威胁濒危物种的生存,新加坡是《濒危野生动植物种国际贸易公约》(The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,简称CITES)的签署国,积极与国际伙伴合作,保护濒危动物。

多管齐下打击非法动物交易

我国国会2022年三读通过濒危物种进口与出口修正法案,将违例者的罚款与刑期大幅提高。

根据新法案,个人如果非法交易CITES一级物种,可面临最高10万元的罚款,或监禁最长六年,或两者兼施。新法案通过之前,最高刑罚为每一物种罚款5万元,或监禁不超过两年,或两者兼施。

李炎贤重申,公园局定期监管实体和网上市场,也打击非法金融和资产流动,多管齐下防止非法野生动物交易。

“公园局会继续严谨监管,加强取缔,同时促请民众不要购买野生动物部位和产品,遏制非法野生动物贸易的需求增加。”

SEE Shell应用识别产品是否含有龟甲

世界自然基金会新加坡分会非法野生动物交易项目主任色拉·布朗(Sera Brown)接受《联合早报》采访时说:“玳瑁觅食海绵,它们的数量减少,海绵就会不受控繁殖,占领珊瑚礁,削弱珊瑚礁保护海岸线、提供生物栖息地的能力。自然资源的丧失将影响经济发展,对沿海社区的影响尤其大。”

她指出,新加坡不被视为涉及非法玳瑁交易的国家,但网上售卖玳瑁产品的活动仍在发生。此外,人们出国旅游时可能在旅游地市场发现含有海龟甲壳的产品,如项链、手镯及耳环。

SEE Shell应用采用计算机视觉模型,分析产品上的颜色和花纹,辨别产品是否含有海龟甲壳。(取自SEE Shell网站)

为帮助民众识别产品是否含有海龟甲壳,以做出更明智的消费决定,世界自然基金会与保护世界各地海龟的组织SEE Turtles合作,推出和优化SEE Shell应用。这个应用采用计算机视觉模型,用户只要把手机相机对准产品,应用便会分析产品上的颜色和花纹,辨别产品是否含有海龟甲壳,准确性目前可达94%。

布朗指出,一些产品油上一层漆,可能阻碍应用有效识别,需要DNA分析等其他方式进一步辅助判断。应用只是第一道防线,让执法者考虑是否须要动员资源展开进一步调查。

“在个人层面,应用可以帮助民众做出更负责任的消费决定,避免购买由濒危动物制成的产品,阻止非法野生动物交易。”