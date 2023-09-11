香格里拉酒店和南洋女中 两食肆卫生评级A降至C

新加坡香格里拉酒店一家餐馆，以及南洋女子中学校一个食堂摊位，去年底分别发生食物中毒事件，新加坡食品局日前将两家食肆的卫生评级，由A级降至C级。

食品局上星期五（9月8日）在官网发布两则通告，指香格里拉酒店的The Line自助餐馆，以及南洋女中食堂的一个饮料和零食（Drinks & Snacks）摊位，分别发生了食物中毒事件。经调查，食品局决定降低这两个食肆的卫生评级，同日生效。当局会在12个月后重新评估，期间将持续监督业者。

根据通告，The Line自助餐馆是在2022年12月26日发生食物中毒事件。10人在用餐后出现肠胃炎症状，其中两人送院。卫生部和食品局接获通报后，随即展开联合调查。当局在12月30日，也就是事发后第四天进行的检查中，没有发现食品卫生问题。“不过，食品局仍将针对出售不卫生食品的持照者采取执法行动。”

酒店事发后更换海鲜供应商 加强食品安全与卫生措施

香格里拉酒店发言人答复《联合早报》询问时证实，酒店当时收到多名食客反映，在The Line餐馆吃了海鲜后肚子痛。

为了以防万一，酒店当下立即审查并更换了海鲜供应商。酒店也联系受影响的食客，亲自向他们致歉，并了解他们的康复情况。

发言人说：“我们向公众保证，这是一起独立事件。酒店已根据食客的反馈立刻采取了行动，虽然当局随后并未发现卫生问题，但我们已进一步加强了食品安全和卫生措施。”

摊位查出多个卫生问题 南洋女中校长：已更密切监督卫生管理

至于南洋女中的食物中毒事件，食品局通告显示，2022年11月11日，有29人在涉事摊位用餐后，出现肠胃炎症状，但无人送院。

卫生部和食品局同样在接获通报后展开联合调查，同月14日检查摊位时，发现多个卫生问题。

南洋女中校长萧芳辉受询时说，食物中毒事件发生后，校方已更加密切监督食堂的卫生管理与安全措施，各个摊主也积极配合并遵守规定。“我们有信心师生与员工的健康能得到更好的保障。”

食品局在通告中提醒，所有食品业者应遵守良好的食品安全程序。若公众和所有利益相关者都采取良好的卫生习惯，例如在处理食物前先洗手，可大大降低肠胃炎的发生率。