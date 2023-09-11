王瑞杰：我国监管环境灵活 可快速测试创新方案与产品原型

科学、科技和创新会是解决全球挑战的关键动力，新加坡也可成为值得信赖的科技创新枢纽。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰认为，新加坡作为小国，拥有灵活的监管环境，可让创新者快速测试方案与产品的原型。

王瑞杰星期一（9月11日）出席第11届李光耀全球商业计划大赛的开幕式，并与投资公司经纬创投的创始管理合伙人徐传陞参加了一场炉边对话。

对话会的主题是未来十年东南亚科技创业生态的下一波浪潮，由新加坡管理大学合作与交流总监林珊珊教授主持。

对于如何推动新加坡成为一个创业国家并成为本区域的创业驱动者之一，王瑞杰说： “我们是一个小国，但我希望新加坡能够成为一个值得信赖的科技、科学和创新枢纽，成为世界最优秀人才汇集的地方，探讨如何从基础科研走向创新和创业。”

他指出，新加坡是一个小城市，可比许多地方更快速地推出解决方案的原型。“我们只有一层的政府结构，如果（方案）须要监管审批，可以很快就完成。”

如果初创企业开发了完善的原型和解决方案，他们可在新加坡进行试验，并在城市环境中展示原型的可行性。

王瑞杰指出，新加坡也可以是“全球化的亚洲枢纽”（global asia node）。新加坡身处亚洲，与亚洲有着深厚的联系；与此同时，新加坡是很多国际和区域组织的成员，并且同多国签署了自由贸易协定，所以新加坡是全球化的。

“我认为新加坡既是亚洲国家，也是全球国家，这有助于我们发挥有益的作用。”

大赛收到77国家 共千个解决全球问题方案

李光耀全球商业计划大赛是新加坡管理大学创新与创业研究院两年一度的赛事，今年以“创新无边界”为主题。参赛的学生和行业队伍必须为21世纪的问题提出解决方案和想法，目标是实现一个运用智能、可持续且具有韧性的未来。

本届比赛收到来自77个国家、1100所大学的1000个方案，历来最多。最终进入决赛的53支队伍齐聚新加坡，参加从本星期一至星期五（11日至15日）的决赛。

进入决赛的队伍之一是中国的医疗科技初创公司上海念通智能科技有限公司，它主要研发脑机接口技术，帮助中风患者的神经康复。

特地到新加坡出席决赛的公司创办人束小康（34岁）受访时说，这是他首次参加这样的国际比赛。

“在与其他国家参与者交流的过程中，我发现大家对解决同个全球问题会有不同的创新想法，这种交流可以把不同的想法汇集在一起。这或许可以产生新的想法，也说不定我们后期还能跟其他国家的公司进行合作。”

配合这个赛事，东南亚首个、也是本地唯一由学生主导的风险基金项目“门徒基金”（Protégé Ventures）宣布获得50万元的资金，可用来支持科技初创企业。