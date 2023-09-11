非马国籍客工入境前 雇主须提交住宿证明

从9月19日起，建筑、海事船厂与加工业的雇主，把非马来西亚籍客工引进新加坡前，须先向人力部提交住宿证明，例如租赁协议或与宿舍业者签定的合同。

人力部星期一（9月11日）发文告宣布，这项措施将从下星期二（19日）起生效，受影响的是从当天起抵达新加坡的建筑、海事船厂与加工业新工作准证持有者。人力部在完成必要检查后，才会予以批准，让雇主安排客工入境。当局也会检查客工入职中心的预订，核实所有注册客工的住宿信息。

雇主应把检查所需时间纳入招聘计划

文告说，雇主应把检查所需时间纳入招聘计划中。那些将客工安置在专用宿舍、工地临时宿舍（Construction Temporary Quarters）、临时居住许可宿舍（Temporary Occupation Licence Quarters）或自家宿舍的业者，可在一周内得到人力部批准。

由于私人住宅、酒店或旅舍需要额外检查，把客工安置在这些住所的雇主预计须面对至少六周的审批过程。

雇主若没有提供住宿证明就把客工带入新加坡，可能会被暂时禁止申请工作准证。

人力部指出，许多工程项目因冠病疫情而延误，为协助雇主赶上进度，当局在客工引进方面提供便利。今年7月，建筑、海事船厂与加工业持工作准证的客工人数，比疫情前高出19%。虽然政府一直与业界合作增加宿舍床位供应，但客工人数增加导致床位几乎全满，更多客工被安置在宿舍以外的地方。

文告说：“我们有必要缓和对非宿舍型住宿的需求，确保客工获得合理的住宿安排。”

政府和业者合作以增加宿舍床位供应，自2022年12月以来，已增加近1万7000张床位。然而，如此快速地继续增加宿舍床位，是难以为继的。

鼓励雇主建造住宿设施 提高生产力

人力部因此鼓励雇主建造自家住宿设施，例如工地临时宿舍、临时居住许可宿舍和工厂改建宿舍，从而增加床位供应。由于核查过程较快，若客工住在这些设施，审批工作也会在更短的时间内完成。

人力部也再次促请雇主采取提高生产力的措施，减少对客工的依赖。

客工宿舍床位供不应求问题备受关注，翔晟建筑工程有限公司老板颜毓莹说，目前市场上已没有什么空宿舍床位，床位价格更是从疫情前每月200多元一路飙涨至600元。

她说：“目前公司会在客工来新加坡的大约两个星期到一个月前开始安排宿舍，我担心在新条例下，会有更多业者为了防止审批时间过长而提早预订，进一步推高床位需求。想要提早预订床位还要担心宿舍业者就地起价，导致雇主的成本增加。”

有鉴于此，她和许多同行今后相信会更多选择兴建工地临时宿舍或临时居住许可宿舍，在控制成本的同时，确保客工有合适的居住环境。