背后哒哒“马蹄声” 骑士榜鹅公园惊见马来貘

脚踏车骑士清晨骑车时听到身后传来“马蹄声”，结果发现是罕见的马来貘。这是两个月内第二次有马来貘出现在榜鹅公园连道。

网民Pong Posadas星期一（9月11日）在SG PCN Cyclist脸书群组分享一段视频，称自己在星期日（10日）清晨6时25分，沿榜鹅公园连道前往罗弄哈鲁士桥方向骑车时，突然听到身后蹄声哒哒，还以为是马，所以减速让它先行。

骑士过后才发现原来是一只马来貘，这让他又惊又喜，决定一路跟随它。他在贴文中提到，自己和马来貘一直保持距离，而当它一度停下转头时，自己也赶紧掉头。

据报道，本地上次出现马来貘是在今年7月22日，地点也是榜鹅一带的公园连道。马来貘在新加坡十分罕见，之前在本地出没被发现是在2016年，当时有一只马来貘在凌晨4时许，沿着樟宜一带的金属围栏小跑。

马来貘是一种以黑白两色为主的中大型哺乳动物，主要分布于东南亚的马来半岛、苏门答腊、泰国、柬埔寨，以及缅甸，生活在低海拔的热带雨林中，以吃嫩枝芽、树叶、水果和草等“素食”为生。 马来貘不属于本土品种。

国家公园局野生动物管理高级署长李炎贤答复《联合早报》询问时说，当局已经获悉在榜鹅发现马来貘的情况，目前公园局已经派遣员工到现场，以监测是否有马来貘的踪迹。

他也说，在我国野外发现马来貘的情况十分罕见，这是今年第二次发现马来貘。

李炎贤建议，如果公众遇到马来貘，应保持冷静和安静，不要做出突发举动，也要避免试图接近或喂食。

公众应与马来貘保持安全距离，不要用闪光灯拍摄等行为激怒它。公众也可拨打24小时动物应对中心热线电话1800-476-1600，报告任何有关马来貘的目击情况或其他与野生动物相关的问题。