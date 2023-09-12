四市镇翻新计划 本周末起陆续揭晓

红山、宏茂桥、女皇镇和蔡厝港的居民从星期天（9月17日）起至10月底，可先后通过建屋发展局举办的展览，一窥自己居住的市镇在拟议的翻新计划下，将迎来哪些变化及新增项目，并针对翻新计划提供反馈。

建屋局星期一（9月11日）发文告说，“再创我们的家园”（Remaking Our Heartland，简称ROH）第四批市镇的翻新计划将从本周末起陆续揭晓。

建屋局将在四个市镇轮流举办展览，展示个别市镇的翻新计划。每处展览为期一至两周。

政府于2020年3月宣布，红山、宏茂桥、女皇镇和蔡厝港为第四批纳入ROH计划的市镇。建屋局随后用两年时间收集居民的意见，并与相关政府机构研究征得的反馈，制定方案。

始于2007年的ROH计划会系统化地翻新获选市镇，通过改善居住环境和翻新区内设施，为社区注入新的活力。

建屋局文告也公布大巴窑、白沙和兀兰的翻新工程进度。这三个市镇于2015年获选为第三批ROH市镇。当局过后举办了11场小组讨论会，收集400名居民及相关者的意见。

大巴窑是本地最早发展的市镇之一，区内多数邻里都可连接到大巴窑1巷和6巷形成的环形道路。国家公园局展开的一项工程便是沿着环形道路打造长约四公里的自然连道。

除了为居民的生活增添绿意，自然连道也肩负着增强生态连接的责任，把中央集水区自然保护区、碧山—宏茂桥公园及布莱德路一带的自然连道串联起来。

公园局道路景观处高级署长胡朝胜告诉《联合早报》，沿大巴窑自然连道栽种的植物包括野生胡椒和罗望子，反映了大巴窑的农业历史。其他还包括这一区以往就存在的植物，例如河红胶木（River Tristania）和管花栀子（Water Gardenia）。

大巴窑自然连道于2019年动工，将在今年内完工。到了明年底，自然连道旁还会辟设一些有桌椅和社区空间的小型公园。

建屋局翻新大巴窑、白沙和兀兰市镇时，着重为居民打造更有活力的邻里空间，并强化及突出个别市镇的特色。

这些市镇的几个邻里中心的公共区域在翻新后，有了更现代化的街景，也添加了新设施。比如白沙西厦（Pasir Ris West Plaza）的中庭加盖了屋顶、安装了风扇及增加座位区，让居民可以更舒适地购物。兀兰888 Plaza的广场同样加盖屋顶，可用来举办各类社区活动，不受天气影响。

三个市镇的不同角落也设置历史纪念标志，纪念有特殊意义的人、地点和事件，像是大巴窑的龙头游乐场，及接待过英国女王伊丽莎白二世等外宾的第53座“Y”型组屋。

建屋局指出，剩余的第三批ROH工程目前处于不同的施工阶段。所有翻新工程完成后，将惠及大巴窑、白沙和兀兰的近50万名居民。