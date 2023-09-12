总统选举投票日 选务员工作长逾16小时

候任总统尚达曼9月14日宣誓就职。不论是总统选举还是国会大选，我国每一次选举，都动员数以万计的公务员，确保投票和计票工作顺利进行。为了让读者了解选务人员的工作，街访街坊栏目访问三名选举官员，请他们谈谈他们执行选举公务时的情况。

9月1日总统选举投票日当天，幼儿培育署助理司长王瑾慧凌晨5时15分就抵达位于蔡厝港体育馆的投票站执行公务。她这一天的工作，要到晚上9时45分选票开始点算的时候才正式结束，工作时间长达16个半小时。

王瑾慧是本届总统选举的副助理选举官（Deputy Assistant Returning Officer），是投票站的其中一名负责人。

蔡厝港体育馆是比较大规模的投票站，因此当局调派更多人手应付上午的高峰时段，其中不乏首次参加投票工作的官员。王瑾慧说：“我的任务包括向这些人员讲解投票流程，让他们赶得上工作的速度。”

一度出现系统故障 团队沉着应对

虽然投票上午8时才正式开始，但迫不及待想投票的选民早在7时15分就抵达投票站，当天上午还一度出现系统故障，使得投票站出现人龙。

不过，王瑾慧的团队沉着专业地应对问题，成功地在上午10时30分左右让人龙逐渐消退。

她说，团队在系统出现故障时决定设立额外的电子登记处帮忙疏解人龙，这个有点风险的决定收效非常好。“许多投票站改用纸本选民册登记前来投票的选民，但我们还是坚持在电脑上操作，避免较迟时候，还得将纸本的登记内容合并入电脑系统。”

团队互相帮助 投票站运作整体顺利

除了这个小插曲，投票站的运作整体上非常顺利。

王瑾慧几年前曾经当过监票官（Polling Officer），这次她原本只是候补选举官员，在投票日前两周才获动员执行公务。虽然没有经过正式培训，但她通过电子版的培训再度熟悉工作流程，了解自己作为副助理选举官的职责。

她也说：“我们这个团队合作顺利，在必要时能够互相帮助，消除了我早前对于能否胜任的担忧。”

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