盗用资料注册电话卡 男子判监14个月

男子盗用他人个人资料，非法注册超过600张预付电话卡以赚取佣金，然后将其转卖给另两名同伙售卖，最终被判坐牢14个月。

这名男子是59岁的周程鹏，他于星期二（9月12日）在国家法院承认一项抵触电脑滥用法令，被判监刑。

案件中的另两名被告是73岁的杨荣贤和67岁的彭平德。杨荣贤早前承认一项抵触电脑滥用法令，被判坐牢12个月，彭平德的案件则在审理中。

案情显示，被告案发时在海军部路一间船厂开设并经营零售店，主要向船员售卖新电信的电话卡。

根据新电信条例，在注册一张电话卡前，被告得先核实顾客的资料，后在系统上提交资料。每售卖一张电话卡，被告可从新电信赚取一元五角的佣金。

2020年5月，被告与同为售卖电话卡的彭平德正商讨如何提高收入，最后决定增加电话卡销量以赚取更多的佣金。彭平德便向被告推荐杨荣贤，指后者可以帮忙他们出售电话卡给船员。

盗用船员个资注册电话卡 再转售赚取佣金与差价

根据法庭文件，每当船舶抵达码头时，不被允许下船的船员，就无法出示护照注册电话卡。被告等人冲着这群船员对电话卡的需求动了歪脑筋，暗地里由被告用其他人的资料注册电话卡，最终通过杨荣贤把非法注册的电话卡（俗称“太空卡”）卖出。

为了获取太空卡，被告会趁船员到他的店里购买电话卡时，将他们的个人资料保留下来。被告接着就会盗用这些资料，非法注册多张电话卡，以每张成本价七元两角将“太空卡”售卖给彭平德，自己则抽取每张一元五角的佣金。

彭平德跟着以八元转售给杨荣贤，赚取每张八角的差价。杨荣贤则会以九元至10元将“太空卡”出售给船员，赚取一元至两元的差价。

根据控状，2020年5月至8月期间，被告利用367人的资料非法注册617张“太空卡”，骗取新电信支付了925元五角的佣金。

控方指出，被告盗用他人资料犯案，不仅滥用身为一名合法销售商的身份，也滥用了顾客对他的信任。更糟的是，一些“太空卡”最后甚至被用于非法放贷的犯罪勾当上。

被告的律师求情说，被告对于“太空卡”的最终去向并不知情，他注册电话卡的目的也只是为了替不准下船的船员提供电话卡，因此恳求法官从轻发落。（人名译音）