七地铁站与巴士转换站 扫码可读图管局电子刊物

本地每天有数百万乘客使用公共交通，为鼓励更多人阅读，SMRT和国家图书馆管理局合作，让乘客可陆续在七个地铁站和巴士转换站，通过扫码直接在手机、平板电脑上阅读电子刊物，将通勤时间变成阅读之旅。

SMRT与图管局通过一项名为图管局—SMRT凝聚点（Nodes）计划，首次将图书馆的阅读体验延伸至公共交通网络。乘客可扫描地铁月台及巴士转换站候车棚附近显眼的QR码，登录图管局会员账户免费借阅时代杂志、国家地理杂志、时尚杂志Vogue、读者文摘、BBC美食杂志等电子刊物，以及观看一些YouTube节目。

首两个设有凝聚点的地点，是兀兰综合交通中心及兀兰地铁站。其余五个地点是碧山地铁站、乌节站、中峇鲁站、蔡厝港巴士转换站及武吉班让综合交通中心，将从9月起至明年3月，陆续提供QR码供公众扫码阅读。

马炎庆：将通勤时间变成阅读学习之旅

交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆星期二（9月12日）在凝聚点推介仪式上致辞时说，使用公共交通是大多数新加坡人的日常生活之一，如今乘客可将通勤时间转化为积极和建设性的学习机会，同时建设阅读文化和培养终身学习精神。

图管局会每月定期更新在地铁站和巴士转换站的阅读资源，让乘客不断有新读物可以阅读。

可供阅读的电子刊物，现阶段以英文杂志为主。图管局规划与发展副处长陈伟明受访时指出，不排除未来获得更多公众反馈后，会推出更多适合不同年龄层受众的母语读物。图管局正与合作伙伴讨论，将凝聚点计划带到更多地方。

受访居民：通勤时阅读更方便 盼纳入更多学生读物

住在兀兰超过30年的自雇者刘镁漩（48岁），赞赏SMRT与图管局协力提升阅读风气。她平日喜欢阅读一些与历史、美食及旅游相关的杂志，有了免费资源，她可以随时随地在线上阅读。

“由于工作性质，我常使用公共交通工具去全岛各处。以往从兀兰坐地铁到市区需要花一段时间，有了汤申—东海岸线节省不少时间，如今通勤时可以使用平板电脑扫码阅读。”

同为兀兰居民的家庭主妇王彩玲（46岁）育有两个分别就读中一和小三的孩子，她说，孩子非常喜欢去图书馆借书，她希望凝聚点计划有更多适合学生的读物。

“我个人喜欢阅读国家地理杂志、读者文摘，这项计划方便乘客，让大家可随时阅读。”