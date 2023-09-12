入选“狮城之心” 58本地品牌获支持闯海外

58个本地品牌入选新一届的“狮城之心”计划，它们包括面包物语、IRVINS咸蛋黄鱼皮零食、KYDRA运动服饰和电器品牌PRISM+等。这些品牌将获得当局支持，扩展海外市场。

2020年推出的“狮城之心” （Made with Passion）计划，今年迈入第三届。这个计划由新加坡旅游局和新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）推出，旨在鼓励更多人支持本土品牌，帮助业者开拓市场。

主办方今年收到超过150份申请，其中58个品牌脱颖而出，涵盖美容养生、时尚配饰、家居装潢与包装饮食四方面。入选品牌包括消费者熟悉的面包物语、IRVINS和PRISM+等，也有香氛蜡烛品牌Hush Candles、环保服饰和用品Our Barehands、设计师公仔品牌Mighty Jaxx等后起之秀。

至今共有157个本地品牌入选计划，它们可使用“狮城之心”标签，并有机会在专门售卖原创新加坡品牌服装及产品的“设计·乌节”（Design Orchard）和全岛多个零售店面展示商品。

根据旅游局和企发局星期二（9月12日）发表的联合文告，一项消费者调查显示，有六成受访者更愿意把获得“狮城之心”标签的品牌介绍给他人。旅游局零售与美食署长郭特伊也说，三成的入选品牌营业额有所增加。

本届聚焦海外 以展销会或“快闪”外销全球

企发局零售与设计署长吕秀萍说，前两届的“狮城之心”计划，专注于帮助品牌发展本地市场，第三届则会聚焦海外，以展销会或“快闪”（pop-up）形式，把本地品牌外销全世界。

例如，旅游局和企发局近年在纽约、马尼拉和雅加达等城市推广“狮城之心”品牌，包括参加国际展销会、进行线上营销等。当局接下来计划在德国和印度等地参加大型展销会。

今年入选的本地老字号南洋酱油的第三代掌门人许培荣说，商家可通过国际展销会结识分销商，对进军海外市场十分重要。

“我们目前在中国和印度尼西亚售卖产品，但马来西亚、日本、澳大利亚，甚至欧洲都有顾客。我希望通过狮城之心计划，提升新加坡品牌的国际地位，同时开辟更多管道，帮助商家把产品带到海外销售。”

尽管制作酱油费时费力，许培荣仍坚持传统方法，以保持商品的口味和品质。他透露，公司正筹备增设生产设施，以应付未来需求。