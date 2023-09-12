许宝琨：扩大水资源应对挑战 投资可持续基础设施刻不容缓

本地用水量逐年增加，加上面对罕见的气候挑战，规划与投资可持续工程设施来扩大水资源至关重要。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生，星期二（9月12日）在国际咨询工程师联合会（FIDIC）全球基础设施大会上致辞时指出这点。

他说，目前本地的每日用水量约为4亿4000万加仑，相当于约800个奥林匹克标准游泳池的水量。根据预测，到了2065年，这一需求量将增加近一倍。为了应对这个挑战，我国会致力于收集、处理、回收和再利用每一滴废水， 同时扩大水资源。

他指出，世界面临气候变化的挑战，罕见的天气事件越来越频繁。除了雾霾问题，厄尔尼诺现象加剧也导致多个地区出现干旱和水资源匮缺。这凸显了长期规划与投资有韧性基础设施，以及可持续运作对于保护我国社会的重要性。

工程师是建设可持续未来关键参与者

许宝琨强调，工程师是问题解决者和创新者，因此是建设可持续未来的关键参与者，更是应对气候变化的保护者。工程师领导全球应对气候变化，在各个挑战包括解决水资源短缺、加强海岸防御以应对海平面上升，以及在寻找替代能源等方面，工程师都发挥了举足轻重的角色。为了应对气候变化，新加坡一样需要良好的工程解决方案，以过渡至低碳零碳的未来。

大约800名来自世界各国的工程师齐聚本地，参与11日和12日的FIDIC会议。此次会议主题为 “刻不容缓的基础设施”，强调以可持续方法投资于基础设施的紧迫性。

与会的新加坡代表提出了几个重点，包括投资基础措施以使国民经济受益的迫切性、在每个建筑和基础设施项目中嵌入可持续性元素、政治家对基础设施行业须有要求、数码科技如何彻底改变工作模式，以及数字化如何改变全球基础设施的规划和传送方式。