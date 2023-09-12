许宝琨：扩大水资源应对挑战 投资可持续基础设施刻不容缓

黄银川

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发布 / 2023年9月12日 9:00 PM
人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生星期二在国际咨询工程师联合会会议上发言，强调扩大水资源的迫切性。（唐家鸿摄）
人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生星期二在国际咨询工程师联合会会议上发言，强调扩大水资源的迫切性。（唐家鸿摄）

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本地用水量逐年增加，加上面对罕见的气候挑战，规划与投资可持续工程设施来扩大水资源至关重要。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生，星期二（9月12日）在国际咨询工程师联合会（FIDIC）全球基础设施大会上致辞时指出这点。

他说，目前本地的每日用水量约为4亿4000万加仑，相当于约800个奥林匹克标准游泳池的水量。根据预测，到了2065年，这一需求量将增加近一倍。为了应对这个挑战，我国会致力于收集、处理、回收和再利用每一滴废水， 同时扩大水资源。

他指出，世界面临气候变化的挑战，罕见的天气事件越来越频繁。除了雾霾问题，厄尔尼诺现象加剧也导致多个地区出现干旱和水资源匮缺。这凸显了长期规划与投资有韧性基础设施，以及可持续运作对于保护我国社会的重要性。

工程师是建设可持续未来关键参与者

许宝琨强调，工程师是问题解决者和创新者，因此是建设可持续未来的关键参与者，更是应对气候变化的保护者。工程师领导全球应对气候变化，在各个挑战包括解决水资源短缺、加强海岸防御以应对海平面上升，以及在寻找替代能源等方面，工程师都发挥了举足轻重的角色。为了应对气候变化，新加坡一样需要良好的工程解决方案，以过渡至低碳零碳的未来。

大约800名来自世界各国的工程师齐聚本地，参与11日和12日的FIDIC会议。此次会议主题为 “刻不容缓的基础设施”，强调以可持续方法投资于基础设施的紧迫性。

与会的新加坡代表提出了几个重点，包括投资基础措施以使国民经济受益的迫切性、在每个建筑和基础设施项目中嵌入可持续性元素、政治家对基础设施行业须有要求、数码科技如何彻底改变工作模式，以及数字化如何改变全球基础设施的规划和传送方式。

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