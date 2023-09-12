工人窗外工作坠亡 经理入狱两公司罚款

工人在五楼窗外工作时坠楼丧命，负责风险管理的公司经理被判坐牢一周，涉案两公司被罚款22万元。

这起致命事故发生在2017年9月27日早上，地点在合众号食品工业有限公司（Chop Hup Chong）位于圣诺哥南路14号的工厂。

死者卡鲁扎曼是一名技术人员，受聘于Qbest。合众号和QBest两家公司，以及QBest负责风险管理的机电经理陈秀玲（44岁）各面对一项抵触工作场所安全与卫生法令的控状，上星期五（9月8日）被国家法院治罪。

QBest是合众号的子公司，为合众号提供清洁、维护，以及空调系统安装和维护等服务。

案情显示，合众号要移动厂房五楼一间房的风机盘管（fan coil unit），这项工作由QBest负责。事发当天早上，死者与两名同事到工作地点报到并聆听简报，内容包括风机盘管要迁动的位置，以及在靠近窗户的地方工作时须使用安全带等。

在拆卸和搬动风机盘管前必须进行其他准备工作，如为空调的气体管道减压，以及断开风机盘管的电线和管道等。在给气体管道减压时，工人得先将空调系统内的气体抽回冷凝器。此案事故就发生在这个环节。

周遭没安全立足点 站上仅由螺丝钉固定遮板坠亡

由于有关冷凝器放置在建筑物的外墙，因此工人必须爬出建筑物才能够进行上述工序。然而，这个冷凝器周围没有安全的立足点，只有由铝塑板制成的遮板。

外墙上的每一片铝塑遮板约2.4米长、0.9米宽，仅由螺丝钉固定在金属支架上，不足以支撑一个人的重量，附近也没有可装置安全带的固定点。

死者欲进行管道减压工作而坐上窗台，不料从约高30米的五楼坠下。冷凝器旁的一处遮板破裂，相信死者当时就站在遮板上。

调查显示，在这起事故中，合众号作为工厂使用者，却未能为工作提供安全通道、没有在显眼处对易碎表面出示警告，以及未采取预防坠落的措施；至于雇主QBest，未能评估风险、未向员工提供相关的工作指导，以及未确保员工在高处工作时受监督。

陈秀玲则因疏忽，未考虑员工在建筑物外工作面对的危险，导致死者在事前没有采取任何安全措施。

法庭因此判处两家公司罚款22万元，陈秀玲入狱一周。（人名译音）