总统选举海外选票 尚达曼获更高支持率达76.16％

选举局完成本届总统选举的海外选票计票工作，候任总统尚达曼共获得76.16%的海外选票，这使得他在这次选举中的总得票率增加0.01个百分点，达70.41%。

另两名参选人黄国松和陈钦亮分别获得15.99%和7.85%的海外选票。

选举局星期二（9日12日）发文告说，在6649名登记为海外选民的新加坡人中，3432人选择以邮寄方式投票。选择邮寄选票的选民中，2997人下载选票，但仅1345人的选票在星期一（11日）的期限前寄达，并计入最后的计票结果。

另有3217名海外选民选择到10个海外投票站投票，当中有2454人最终行使投票权。

加入海外选票后 选举投票率为93.55％

本届总统选举首次开放海外邮寄投票，海外选票须在投票日（9月1日）之后的10天内寄达选举官。选务人员12日在选举局完成所有海外选票的点算。

加入海外选票后，本届总统选举共有253万4711名选民投票，包括5万零230张废票，投票率为93.55％。

尚达曼获得的海外选票为2834张（76.16%），最终得票为174万9261张。与之前公布的本地选票得票率相比，他的得票率增加0.01个百分点至70.41%。

新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松获得595张（15.99%）海外选票，最终得票为39万零636张，总得票率维持在15.72%。

职总英康前总裁陈钦亮获得292张（7.85%）海外选票，最终得票为34万4584张，总得票率下降0.01个百分点至13.87%。

本届总统选举的正式计票结果于9月2日凌晨宣布，尚达曼取得174万6427张本地选票（70.40%），黄国松得到39万零41票（15.72%），陈钦亮则以34万4292票（13.88%）垫底。

由于尚达曼与黄国松的选票差距远远超过海外选民的人数，海外投票结果不会影响尚达曼当选总统。

哈莉玛总统将在星期三（13日）卸任，尚达曼紧接着会在星期四（14日）于总统府宣誓就职。