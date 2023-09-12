护送冠病患者疑失职 医生行医受限

本地一名医生从海外护送病患回国过程中失职，被新加坡医药理事会施以行医临时条件，包括不得提供任何医疗运送服务。

2021年6月7日，在一家私人救护车服务公司担任临床主任的康沈源医生，负责将一名67岁的新加坡籍冠病患者，从印度尼西亚峇淡岛送来新加坡。这名冠病患者也患癌症与心血管疾病，当时被安置在便携式移动隔离装置中。病人在抵达国家传染病中心半小时后死亡。

同月，卫生部针对康沈源向新加坡医药理事会提出投诉。卫生部指康沈源是参与运送那名病患的唯一医生，却未能提供标准的医疗照顾。

据投诉，康沈源在峇淡岛以及乘船前来新加坡的途中，都没有监测患者的状况。然而，康沈源今年7月底在听证会上对此提出异议，辩称他当时一直在观察病人。

康沈源在去年2月提呈的第一份陈述中说，虽然他知道冠病的并发症之一是呼吸困难，但他当时忘了带血氧仪，只带了两个氧气瓶；他认为私人救护车业者会提供所有必要的设备。



当时，另一家公司的私人救护车也在丹那美拉渡轮码头等待接送患者。卫生部说，康沈源未能确定患者是否处于危急状态，错失了联系民防部队以出动紧急救护车的机会。

此外，在患者被送往国家传染病中心的路上，康沈源未告知救护人员他是医生，他还坐到救护车的前座，而没有陪伴在患者身边。由于他坐在前座，患者在途中病情恶化，他却无法及时提供援助。对此，康沈源提出异议。

根据程序，医理会接获卫生部投诉后会成立投诉委员会，展开调查。投诉委员会指出，为了避免类似事件再度发生，它与临时停业令委员会（Interim Orders Committee）开会，讨论在此案做出裁决前，是否须要对康沈源采取任何临时预防措施。

临时停业令委员会认为：“在整个医疗运送过程中，康沈源医生疑未对病人的状况进行监测和记录，今后再发生类似事件的风险不可谓不低。这不是一时的疏忽。”

临时停业令委员会最终议决，对康沈源采取临时限制措施。委员会规定，康沈源从今年7月28日起的18个月内，或在纪律审裁结束前，必须遵守多项限制，包括不得参与任何医疗运送服务、须告知医理会他所服务的医院或诊所，并将这些条件告知雇主。