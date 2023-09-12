父女买房不成被没收120万元 高庭裁定发展商须归还部分定金

一对中国籍父女在新加坡购买公寓，两次签署协议但买房计划还是泡汤，过程中甚至被房屋经纪失信卷走60万元；父女不满发展商把近120万元付款全额没收，入禀法庭申请讨回款项。

高庭裁定发展商可没收38万元为交易定金

根据判词，发展商Wingcrown Investment在案件开审之前，已把48万余元归还给女子黎嘉琳和她的父亲黎穗南。至于其余款项，高庭法官郭民力审理后裁定，发展商可以没收38万元为交易定金，另外剩下的钱将在计算和扣除发展商因协议终止所蒙受的损失后，归还给父女。

住在深圳的黎氏父女于2015年12月通过中国籍女房屋经纪刘思雨（32岁），在新加坡购买靠近亚历山大路的嘉御苑（The Crest）公寓单位，售价为178万5000元。

首次买房被经纪卷款 第二次没把全额付发展商

黎嘉琳在她的宣誓书中透露，她在英国求学时认识了刘思雨，后者向她和父亲推销嘉御苑公寓，父女俩最终决定购买公寓，并且把钱汇给刘思雨。

岂料，刘思雨没尽数把钱交给发展商，于是发展商终止买卖协议。黎嘉琳事后通过律师向发展商求情，发展商于是拟定选购权书，这次房价定在190万元。不过，发展商又一次没有收到所须付的全部款项，最后只好终止第二次交易。

根据黎嘉琳的说法，她和父亲在2015年12月至2018年7月，前后一共汇了205万余元给刘思雨，用来支付单位售价和印花税等，但父女俩之后发现，刘思雨私吞了其中近60万元，并且伪造转款记录，让父女以为她已把所有款项交给发展商。黎嘉琳在2018年10月飞来新加坡向警方举报刘思雨。

在扣除房地产税与其他收费后，发展商所收到来自黎氏父女的款项为119万5354元。发展商通知父女会把这笔款项全额没收，公寓单位之后也顺利卖给其他买家。

黎嘉琳与父亲今年入禀高庭，要求法庭谕令发展商将这笔119万余元外加利息归还给两人。今年4月，即法庭审理父女的申请之前，发展商把48万8957元归还给两人，并且表示会把38万元当作定金没收，另外32万余元用来抵消终止两份协议的花费与补偿。

郭民力法官同意，发展商有权没收一笔定金，而190万元售价的两成为38万元，这个定金数额算是合理。他也认为，发展商可以就因交易无法完成而蒙受的开销与损失索讨补偿。法庭接下来会估算与定夺这笔补偿金额，发展商之后可从剩下的32万余元扣除这笔钱，其余款项归还给父女。

房地产经纪刘思雨今年3月承认失信与伪造文件罪名，被判坐牢三年。（档案照片）

犯下失信与伪造文件罪名的刘思雨已在今年3月被判坐牢三年。当时庭上揭露，刘思雨把所私吞的款项用来购买爱马仕、路易威登与Christian Louboutin等名牌奢侈品。（人名译音）