流动听力诊所开进社区 排期更快受惠病患倍增

新加坡国立大学医院推出全新流动听力诊所，主要服务西部居民，这不仅能减少病患往返医院的时间，也能为多一倍的病患提供更便利的听力检测服务。

继2015年推出用卡车设置的流动听力诊所（Mobile Hearing Clinic）后，国大医院耳鼻喉科部门的听力团队进一步扩大听力检测服务，今年6月正式启动体积更小、更便利的流动听力诊所（Mobile Audiology Clinic) ，让更多居民受惠。

戴隔音耳罩 效果与传统听力检测无异

配合健康SG计划，功能检测成为重要的一环。国大医院高级首席听力学家吕慧盈博士受访时说，听力检测的重要功能在于如果可以提早发现问题，就可采取干预措施，缓解病人因听力不佳而导致的沟通问题。

新的流动诊所由三辆装有设备和仪器的手推车组成，方便检测人员在医院的普通房间或民众俱乐部设置，无需像传统听力测试在隔音室进行。医生只须使用额外的噪音检测仪器，让病患戴上隔音耳罩，就能进行听力检测，效果与传统听力检测无异。

新的小型流动听力诊所，与设在卡车上的听力诊所一样，一年可为约4000名病人服务。两者相加，使得受益总人数增加一倍，共8000人。

流动听力诊所也让病患等候问诊的时间大幅缩短。吕慧盈指出，医院候诊时间长，以配置助听器为例，病患通常须等待约五六个月。相较之下，在流动听力诊所看诊的病患只须等待约一两个月。

病患也能省下一些费用。吕慧盈说：“若病患来到流动听力诊所看病，收费会比起医院看病来得低。此外，他们的交通费用也会减少，因为诊所就在社区内。”

此外，流动听力诊所减轻了医院的负担，病患不会一律转介至医院看诊或接受治疗。病情较轻的病患可直接在流动诊所问诊和配置助听器，让医院能专注于治疗较严重的病例。

流动听力诊所在固定时间服务

现年76岁的王风葵是从国大医院社区听力服务受益的病患。她在10年前发现自己听力衰退，但没有接受进一步的检测。

五年前开始工作之后，她才觉得听力问题有碍工作，于是决定接受听力检测并佩戴助听器。

在义工的协助下，王风葵去年6月到社区的卡车流动听力诊所接受听力检测，并在11月到武吉巴督综合诊疗所的新流动听力诊所配置助听器。

她受访说，自从戴了助听器，一切方便许多。以前她因为听不到，不敢跟他人多有交流，有时多问一句就会惹来对方的不耐烦。

她也指出，新流动听力诊所提供固定时间服务很方便。“这里的时间比较固定，我以前是每个礼拜四来，有什么问题我可以找他们帮我。”

流动听力诊所服务已在武吉巴督、蔡厝港和女皇镇的国大综合诊疗所推出，往后计划扩展到更多地区。为进一步加强提供社区听力服务，院方也在裕廊医疗中心设立了新的卫星听力诊所（Satellite Hearing Clinic）。