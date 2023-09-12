【早知】本地客工宿舍为何一床难求？

从下星期二（9月19日）起，建筑、海事船厂与加工业雇主，引进非马来西亚籍客工前，须向人力部提交住宿证明，如租赁协议或与宿舍业者签定的合同。

客工宿舍床位供不应求近期备受关注，为什么呢？

1. 为何此时推出新规定？

新加坡引进更多客工来完成受冠病疫情影响而延误的工程，以致客工宿舍床位几乎全满，有更多客工必须住在宿舍以外的地方。

今年7月，持工作准证的建筑、海事船厂与加工业客工人数，就比疫情前高出19%。人力部希望透过新规定，确保客工住所宜居。

截至2022年12月，本地有103万3500名持有工作准证的客工，其中41万5000人在建筑、海事船厂与加工业工作，这些是客工人数增幅最大的领域。本地一年增加10万名客工，他们大多住在客工宿舍。

也有雇主说，过去两年组屋和私宅的租金不断上涨，一些原本让客工住组屋或私人住宅的雇主，把客工转到客工宿舍去，进一步推高需求。

2. 本地客工现在都住哪里？

本地客工住宿分别有：客工专用宿舍、工厂改建宿舍、建筑工地临时宿舍、临时许可宿舍、农场员工宿舍、政府组屋，以及私人住宅单位。

在《外籍雇员宿舍法令》下，受政府管制的宿舍共有1600座，涵盖床位达43万9000个。

宿舍根据规模和床位数量，分为四个等级：第一级有七张至99张床、第二级有100张至299张床、第三级有300张至999张床，以及第四级的至少1000张床。不同等级的宿舍面对不同限制，其中有超过1000个床位的大型客工宿舍共有53座。

一般而言，大型客工宿舍由私人业者经营，其他类型的宿舍则可能由雇主自行兴建及管理。其他常见的做法包括在工地搭建临时宿舍，把未竣工工程中已建好的部分充当客工宿舍，也有雇主把货仓或工业设施的部分空间用来建宿舍。

3. 宿舍短缺造成什么影响？

宿舍床位短缺，价格跟着水涨船高，翔晟建筑工程有限公司老板颜毓莹就说，空的宿舍床位已所剩无几，价格更是从疫情前的每月200多元，一路飙涨至600元。

也有匿名业者说，部分雇主愿意支付更高租金来抢床位，以免因不能引进更多客工而拖慢工程，到头来还要面对高额赔偿。

但更高租金将推高成本。一些中小企业宁可不聘请更多客工赶进度，因此也就无法加快完成项目。

4. 增加宿舍床位面临什么困难？

人力部目前在裕廊都康（Tukang）和盛港西建设宿舍。建设局也为裕廊惹兰巴班（Jalan Papan）一块空地的地形测量与勘探工作招标，并证实这是为了准备在该地段建客工宿舍。

新宿舍项目预计要到2025年和2028年才能投入服务。新加坡宿舍协会认为，建更多宿舍无法解决燃眉之急，床位短缺可能会持续一两年。

市区重建局今年2月宣布，暂时允许在大士、乌美、圣诺哥等13个指定工业区建造临时宿舍。 要将工厂改造为宿舍，业主就必须向当局提交宿舍改建设计图，遵守卫生与火患安全等条例，而且设施内的一定空间要留作原定用途。

建筑公司Unison Construction董事吴武贵坦言，这项宣布仅打开一道方便之门，业主想经营客工宿舍或增加床位，还要满足多个政府机构所设的条件，申请过程太繁杂耗时。

另一名不愿具名的业者说，许多工厂可使用的空间受限于原有设计，加上客工人数会随经济起落，财力有限的中小宿舍业者须谨慎行事。在疫情前的数年里，床位供应就曾过剩。

5. 人力部和业者如何应对？

自2022年12月以来，本地已增加了1万7000个宿舍床位。人力部正同各机构监控床位供应和价格，也会继续与利益相关者合作，提供更多宿舍床位。

人力部也鼓励雇主多建造宿舍设施，例如工地临时宿舍、临时许可宿舍或是工厂改建宿舍，并呼吁雇主提高生产力，减少对客工的依赖。

宿舍协会之前则说，为应对需求激增，运营商采取各种措施，包括增加现有宿舍床位容量、促进与政府和相关机构的合作，以简化宿舍监管流程，以及优化宿舍利用率。