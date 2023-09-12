本地开发视觉成像工具 确认儿童患高度近视风险

赵世楚

发布 /
发布 / 2023年9月12日 11:15 PM
新加坡全国眼科中心和新加坡眼科研究院合力开发新的视觉成像工具，可安全地识别儿童是否有患高度近视的风险。（全国眼科中心提供）
新加坡全国眼科中心和新加坡眼科研究院合力开发新的视觉成像工具，可安全地识别儿童是否有患高度近视的风险。（全国眼科中心提供）

字体大小:

我国两个眼科机构的研究人员联合开发新的视觉成像工具，帮助眼科保健人员确定儿童是否有患上高度近视的风险。

新加坡全国眼科中心（SNEC）联合新加坡眼科研究院（SERI）正在开发一种新的视觉成像工具，利用光学相干层析成像（optical coherence tomography, OCT）技术，安全地识别有高度近视风险的儿童。

这是一种快速且无创的眼部成像技术，可在初级眼科医疗机构中使用，如验光配镜诊所或全科医生诊所。这个程序的结果可以立即生成，方便眼科医疗人员提供进一步建议，或在必要时转给专科医生看诊。 

高度近视若恶化 会加大威胁视力并发症风险

虽然屈光不正可以通过戴眼镜、隐形眼镜或手术来矫正，但高度近视若持续恶化，出现可威胁视力的并发症的风险就会加大。

最近的研究报告显示，10％至30％的高度近视患者在未来生活中会出现相关病理并发症，例如近视性黄斑病变和视神经病变，从而造成不可逆的视力损害。

研究人员希望通过这个新的成像工具改善眼科医生的治疗决策，让他们能够更准确地判断患者接受高度近视干预与治疗的最佳时间，有助于实现降低本地儿童高度近视率的长期目标，也可防止他们成年后出现危及视力的并发症。

检查眼球后部巩膜 有助评估近视和潜在病理变化风险　

眼睛的巩膜，即眼球的白色部分是致密、富含胶原蛋白且机械强度高的组织；它包裹着眼睛并保护其内部结构。近视发生时，眼球后部的巩膜会变薄变弱，表面积增大。这导致眼球过度拉长，造成视力受损。因此，检查眼球后部的巩膜，可以获取更多可能患高度近视风险的信息。然而，目前还没有方法可检查这一部分。

因此，这组研究员希望将这种成像工具开发成一种生物标志物，以捕捉患者眼球后部巩膜胶原结构的变化状况，让临床医生可借此评估近视状况、预测近视发展、识别巩膜弱化和潜在的病理变化风险。

研究的初步结果显示，此工具的准确率约为85%至90%。研究成果今年6月已在《自然生物医学工程》（Nature Biomedical Engineering）学刊上发表。为了在现有基础上取得更大的成果，研究员将对两批年龄分别介于六岁至八岁和11岁至13岁的儿童，进行为期两年的纵向研究。

SERI眼睛成像研究组主任利奥波德（Leopold Schmetterer）教授说，高度近视在本地很普遍，并且与严重的视力并发症有关，尤其是在年长人群中。 

他指出，这个问题亟待解决，因为虽然现在大多数高度近视患者还很年轻，但这在未来可能成为失明的主要原因。“我们正在研究的生物标记物如何能帮助眼科医疗人员，高度精确地了解哪个孩子会发展成高度近视，以及确定对患者最合适的治疗时间和方案。”

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容