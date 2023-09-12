本地开发视觉成像工具 确认儿童患高度近视风险

我国两个眼科机构的研究人员联合开发新的视觉成像工具，帮助眼科保健人员确定儿童是否有患上高度近视的风险。

新加坡全国眼科中心（SNEC）联合新加坡眼科研究院（SERI）正在开发一种新的视觉成像工具，利用光学相干层析成像（optical coherence tomography, OCT）技术，安全地识别有高度近视风险的儿童。

这是一种快速且无创的眼部成像技术，可在初级眼科医疗机构中使用，如验光配镜诊所或全科医生诊所。这个程序的结果可以立即生成，方便眼科医疗人员提供进一步建议，或在必要时转给专科医生看诊。

高度近视若恶化 会加大威胁视力并发症风险

虽然屈光不正可以通过戴眼镜、隐形眼镜或手术来矫正，但高度近视若持续恶化，出现可威胁视力的并发症的风险就会加大。

最近的研究报告显示，10％至30％的高度近视患者在未来生活中会出现相关病理并发症，例如近视性黄斑病变和视神经病变，从而造成不可逆的视力损害。

研究人员希望通过这个新的成像工具改善眼科医生的治疗决策，让他们能够更准确地判断患者接受高度近视干预与治疗的最佳时间，有助于实现降低本地儿童高度近视率的长期目标，也可防止他们成年后出现危及视力的并发症。

检查眼球后部巩膜 有助评估近视和潜在病理变化风险

眼睛的巩膜，即眼球的白色部分是致密、富含胶原蛋白且机械强度高的组织；它包裹着眼睛并保护其内部结构。近视发生时，眼球后部的巩膜会变薄变弱，表面积增大。这导致眼球过度拉长，造成视力受损。因此，检查眼球后部的巩膜，可以获取更多可能患高度近视风险的信息。然而，目前还没有方法可检查这一部分。

因此，这组研究员希望将这种成像工具开发成一种生物标志物，以捕捉患者眼球后部巩膜胶原结构的变化状况，让临床医生可借此评估近视状况、预测近视发展、识别巩膜弱化和潜在的病理变化风险。

研究的初步结果显示，此工具的准确率约为85%至90%。研究成果今年6月已在《自然生物医学工程》（Nature Biomedical Engineering）学刊上发表。为了在现有基础上取得更大的成果，研究员将对两批年龄分别介于六岁至八岁和11岁至13岁的儿童，进行为期两年的纵向研究。

SERI眼睛成像研究组主任利奥波德（Leopold Schmetterer）教授说，高度近视在本地很普遍，并且与严重的视力并发症有关，尤其是在年长人群中。

他指出，这个问题亟待解决，因为虽然现在大多数高度近视患者还很年轻，但这在未来可能成为失明的主要原因。“我们正在研究的生物标记物如何能帮助眼科医疗人员，高度精确地了解哪个孩子会发展成高度近视，以及确定对患者最合适的治疗时间和方案。”