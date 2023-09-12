新艺大明年首办八课程 包括当代华文剧场荣誉学士课程

黄良辉

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发布 / 2023年9月12日 11:35 PM
新加坡艺术大学的学位课程分别在南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院开办。南艺推出的新课程包括亲自然设计、当代华文剧场荣誉学士课程，以及美术硕士课程。（档案照片）
新加坡艺术大学的学位课程分别在南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院开办。南艺推出的新课程包括亲自然设计、当代华文剧场荣誉学士课程，以及美术硕士课程。（档案照片）

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明年开课的新加坡艺术大学推出八个全新的学位课程，推动创意经济，同时也将通过共同课程，加强跨学科合作，让学生为发展事业做好准备。

本地第一所艺术大学—新加坡艺术大学（University of the Arts Singapore）的首届入学申请将从2023年10月2日开始，并于2024年8月开课。新艺大由南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院联办，录取新生的标准将根据这两所学院的标准而定。

五学士三硕士学位课程 推动创意经济

新艺大星期二（9月12日）发文告宣布将推出八个全新的学位课程，包括五个学士和三个硕士学位课程，为学生提供更多元的职业发展途径，帮助他们在创意经济的新领域中发展。

当代华文剧场 亚洲首个三年荣誉学士课程

其中，当代华文剧场（Contemporary Chinese Theatres）是亚洲首个三年的文学士（荣誉）学位课程，以华文为教学用语，为学生提供新兴专业戏剧艺术家所需的知识、技能和发展机会，让他们为成为专业的戏剧制作人、表演者和艺术家做好准备。

其他四个荣誉学士学位课程包括艺术史和策展实践：亚洲与世界（Art Histories and Curatorial Practices: Asia and the World）、亲自然设计（Biophilic Design）、社会未来设计（Design for Social Futures），以及国际当代舞蹈实践（International Contemporary Dance Practices）。

另外三个硕士学位课程涵盖不同艺术领域，包括艺术与生态学（Arts and Ecology）、美术（Fine Art）和音乐治疗（Music Therapy）。

新艺大新开办的荣誉学士学位课程包括当代华文剧场、艺术史和策展实践：亚洲与世界、社会未来设计和国际当代舞蹈实践，并且也会推出艺术与生态学、美术，以及音乐治疗这三个硕士课程。（档案照片）

文告指出，这些课程将由拉萨尔艺术学院和南洋艺术学院提供，在现有的艺术学位课程之上，增添新的创意和内容，并采用跨学科和以研究为导向的方式，推进新加坡与区域文化和创意领域的发展。

郭建文：新艺大毕业生要具备批判性思维和负责任行动力

艺术大学也将推出共同课程（Common Curriculum)，让拉萨尔艺术学院和南艺的学生一起上课，包括深度课程（IN-depth Programme）和职业技能课程，与专业领域的学习相辅相成。

新艺大校长郭建文教授说：“新艺大的学生要愿意和灵活地与不断变化的未来世界互动，理解过去、应对当前世界的复杂问题，并构想可能的未来。 在面对当今时代的挑战时，我们的毕业生将具备批判性思维和采取负责任行动的能力。”

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