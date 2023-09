新艺大明年首办八课程 包括当代华文剧场荣誉学士课程

明年开课的新加坡艺术大学推出八个全新的学位课程,推动创意经济,同时也将通过共同课程,加强跨学科合作,让学生为发展事业做好准备。

本地第一所艺术大学—新加坡艺术大学(University of the Arts Singapore)的首届入学申请将从2023年10月2日开始,并于2024年8月开课。新艺大由南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院联办,录取新生的标准将根据这两所学院的标准而定。

五学士三硕士学位课程 推动创意经济

新艺大星期二(9月12日)发文告宣布将推出八个全新的学位课程,包括五个学士和三个硕士学位课程,为学生提供更多元的职业发展途径,帮助他们在创意经济的新领域中发展。

当代华文剧场 亚洲首个三年荣誉学士课程

其中,当代华文剧场(Contemporary Chinese Theatres)是亚洲首个三年的文学士(荣誉)学位课程,以华文为教学用语,为学生提供新兴专业戏剧艺术家所需的知识、技能和发展机会,让他们为成为专业的戏剧制作人、表演者和艺术家做好准备。

其他四个荣誉学士学位课程包括艺术史和策展实践:亚洲与世界(Art Histories and Curatorial Practices: Asia and the World)、亲自然设计(Biophilic Design)、社会未来设计(Design for Social Futures),以及国际当代舞蹈实践(International Contemporary Dance Practices)。

另外三个硕士学位课程涵盖不同艺术领域,包括艺术与生态学(Arts and Ecology)、美术(Fine Art)和音乐治疗(Music Therapy)。

文告指出,这些课程将由拉萨尔艺术学院和南洋艺术学院提供,在现有的艺术学位课程之上,增添新的创意和内容,并采用跨学科和以研究为导向的方式,推进新加坡与区域文化和创意领域的发展。

郭建文:新艺大毕业生要具备批判性思维和负责任行动力

艺术大学也将推出共同课程(Common Curriculum),让拉萨尔艺术学院和南艺的学生一起上课,包括深度课程(IN-depth Programme)和职业技能课程,与专业领域的学习相辅相成。

新艺大校长郭建文教授说:“新艺大的学生要愿意和灵活地与不断变化的未来世界互动,理解过去、应对当前世界的复杂问题,并构想可能的未来。 在面对当今时代的挑战时,我们的毕业生将具备批判性思维和采取负责任行动的能力。”