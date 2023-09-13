调查：逾八成大企业未来12个月料加薪

尽管接下来的经济前景疲弱，多数本地企业仍对就业情况保持乐观，认为未来12个月的全职员工人数会维持不变，甚至可能增加。此外，超过八成的大企业预计未来12个月会调高薪资。

仅一成企业未来12个月会缩减人手

新加坡工商联合总会星期二（9月12日）发布的2023年人力与薪资调查报告显示，53%的企业认为接下来12个月所聘用的全职员工人数不会有变化。

有36%的企业乐观地认为，未来12个月会聘用更多员工。认为接下来会缩减人手的企业数目，则只占一成，比过去12个月的情况来得好。

报告显示，在过去12个月内，有近两成企业的全职员工人数减少，当中约一半企业的员工减幅少于10%。员工人数保持不变的企业占了约五成。扩大员工队伍的企业则有约三成，当中超过一半企业的员工增幅维持在10%以内。

过去12个月内已增加人手，且有意在未来12个月继续聘用更多员工的企业，占整体受访企业的约两成，主要来自金融、保险及会计业；零售、酒店及餐饮业；以及医疗及教育业。

另一方面，有6.4%企业过去12个月已削减员工人数，并预计未来12个月会进一步缩减人手。这些企业主要来自建筑及土木工程业；物流及交通业；以及零售、酒店及餐饮业。

调查发现，过去12个月有88%的大企业为员工加薪；有86%的大企业预计未来12个月还会调高薪资。中小企业方面，则有62%预计接下来会加薪，低于过去12个月的73%。

整体而言，三分之二的企业认为未来12个月会有加薪动作，加薪幅度预计为6%。这也意味着商业成本将进一步推高。

参与调查的中小企业当中，只有四家认为会减薪，所估计的减薪幅度近四成。其中两家中小企业认为受影响的员工比率将介于25%至50%。

中小企业商会副会长洪煜告诉《联合早报》，冠病疫情之后，全球市场的复苏步伐不平均。比如制造业的一些领域仍受整体全球经济疲弱的影响，但一些领域则迅速恢复，表现甚至比疫情前更好。

“一些业务强劲的领域同时面对人手不足的困境，因此必须聘请更多员工，并且调涨薪资。此外，员工的流动性在疫情后提高，企业不得不加薪留人。”

即使经济前景疲弱，加薪对表现强劲的企业并不构成大问题。不过，一些市场需求尚未恢复的中小企业，可能得牺牲利润来确保业务运作。

人手不足难培训员工

工商总会的调查也向企业了解它们在培训方面所面对的难处，人手不足是最常见的绊脚石。近六成的企业反映，当有员工接受培训，能调派协助处理工作的人手有限。把这项困难列为最主要培训挑战的企业大多来自房地产业；零售、酒店及餐饮业；以及制造业。

另有35%的企业则反映，培训课程的内容没能实际用于业务，也没能带来实际的业务成果。

过去12个月内，有84%的企业安排员工接受培训。大企业平均有46%的员工参与培训，中小企业则只有三分之一。报告认为，中小企业在员工培训方面还须再加把劲。

工商总会执行总裁郭柄汛说，员工培训项目并不缺乏，人们的培训意识高，而且还有可观的培训津贴。“然而，我们必须解决企业在营运方面的挑战，考虑展开更多的在职培训，而不是让员工离开工作场所去接受结构化的培训。此外，我们必须加强培训和职务的关联性。”

工商总会今年7月底展开调查，参与的282家企业来自各行各业，中小企业占约八成，其余为大企业。