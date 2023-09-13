18亿洗钱案 庭揭苏海金拥五国护照

本地最大宗洗黑钱案星期三（9月13日）早上过堂，庭上揭露苏海金拥有五本不同国家的护照，其中一本护照的名字叫“苏俊杰”，国外也有资产包括房子和游艇，控方认为他潜逃风险非常高，要求法官继续还押苏海金。

新加坡警察部队侦破本地最大宗的洗黑钱案，涉及金额已由最初的10亿元增加至约18亿元。

至今共有九男一女被控上法庭，他们分别被指伪造文件、抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）等。

案件星期三早上在国家法院再次过堂，审理其中一名被告苏海金（40岁）的案件。控方星期三早上提出继续还押苏海金的申请。

控方透露，苏海金有很高的畏罪潜逃风险，因为在警察上门要求他协助调查当天，苏海金从住家阳台跳下，他即使四肢受伤，还是凭着意志躲进沟渠里。

不仅如此，控方指苏海金除了有中国和塞浦路斯（Cyprus）护照，另也有柬埔寨和土耳其的护照仍未被起获。

另外，警方也在手机里找到苏海金一本圣卢西亚（Saint Lucia）护照的照片，不过名字却印着“苏俊杰”（译音）。

针对护照印着另一名称，苏海金的辩护律师解释，“苏俊杰”是苏海金从小学开始就使用的别名，护照第二页其实也印有苏海金的名字，不过这些都不重要，因为这本圣卢西亚的护照已被取消。

律师也指苏海金约三年前已放弃中国公民，因此中国护照已不能使用。

律师也说警方虽未起获苏海金另两本护照，但这个资料是苏海金自愿提供的，显示他是诚实的。由于苏海金在国外有投资，因此才会获得当地护照。警方也没有指苏海金的护照是伪造或以非法方式取得的。

法官：被告继续还押



法官发表裁决说，苏海金与家人虽在新加坡，但他们都是外籍人士。此外，苏海金拥有超过一本外国护照，但警方还未起获全部护照。

法官也指苏海金国外资金雄厚，在塞浦路斯、柬埔寨和伦敦都有房产。警方冻结苏海金的资产并不代表他不会潜逃。

另外，法官指有证据显示苏海金与苏宝林有金钱往来，如果获得保释将会妨碍调查工作，最后批准控方申请，继续将苏海金还押，案展10月11日进行审前会议。

完整报道，请翻阅2023年9月13日的《新明日报》。