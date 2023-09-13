女佣脸带微笑 动粗打失智阿嬷

推额头、摇身体、饭塞嘴巴、大力擦嘴、双手按头还打人，35岁印尼女佣蓄意伤害85岁严重失智阿嬷，过程中一度露出一抹微笑，全程被电眼拍下，被判坐牢12周。

被告茵达（Indah Nur Wahyuni，35岁）星期二（9月12日）承认一项蓄意伤人的罪行，另一项动粗罪则交由法官下判时纳入考量。

受害的85岁阿嬷自2008年2月就被诊断出患阿尔茨海默氏症（Alzheimer’s Disease），去年10月被诊断出患上严重的失智症，已经无法用言语表达自己。

鉴于阿嬷的情况，她的女儿在今年初聘请女佣，被告1月开始在阿嬷位于勿洛水池路组屋的家工作。被告在这之前，已在中介所接受照顾年长者和孩童的培训。

根据案情，被告是在今年3月6日到7日间伤害阿嬷。

庭上星期二播放长约10分钟的电眼画面，可见侧对镜头的女佣自己边吃饭，边喂背对镜头的阿嬷吃饭。

过程中，阿嬷低头时，她就用力推阿嬷的额头，再抓着阿嬷的手臂摇晃她的身体。她也拿了一汤匙满满的饭塞进阿嬷的嘴巴，又粗鲁地拿纸巾大力替她擦嘴。

阿嬷一度反抗，发出痛苦的声音，还曾手颤抖着伸向被告，但仅能微弱地晃动，碰不到被告，被告竟抓着她的手打。

被告也将一只手放在阿嬷的头顶，一手撑着阿嬷的下巴，要阿嬷咀嚼食物。

之后，被告不知何故抓着阿嬷的脸突然向左转又向右转，还敲打她的背，也把双手放在阿嬷的后脑勺往下按。

整个过程中，被告一度露出一抹微笑。

完整报道，请翻阅2023年9月13日的《新明日报》。