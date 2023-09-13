为投票站设计好动线 方便年长选民

候任总统尚达曼9月14日宣誓就职。不论是总统选举还是国会大选，我国每一次选举，都动员数以万计的公务员，确保投票和计票工作顺利进行。为了让读者了解选务人员的工作，街访街坊栏目访问三名选举官员，请他们谈谈执行选举公务时的情况。这是三篇街访中的第二篇。

本届总统选举，超过65岁的年长选民，投票卡上都印有特殊记号，选务人员看到这些记号，就会引导他们优先排队。为投票站设计动线时，选务人员会让年长者走最短的路线，队伍边上也尽可能安排坐椅，好让他们排队时可稍作休息。

国防科技局的采购经理郑竣阳（32岁） 是本届总统选举的监票官（Presiding Officer），9月1日投票日当天，在芽笼士乃民众俱乐部执行选举公务。他受访时向记者说明，为年长者设置优先队伍有哪些考量。

监票官是直接面向选民的选务人员，从引导选民排队，到核对选民身份、发出选票，乃至最后将投票箱送往计票中心，都在他们的职责范围内。

郑竣阳受访时回忆，投票日那天有一名使用轮椅的老妇，非常担心自己住院的丈夫因为没去投票，而从选民册除名。

“我们向她讲解，她的丈夫在下次选举之前，可以上选举局网站申请恢复选民身份，但她又说丈夫没有Singpass应用，所以我们又告诉她，可以到任何一所民众俱乐部找人帮忙解决。”

投票日当天，郑竣阳的执勤时间是上午8时到晚上8时，但他早在凌晨5时30分，就得先到集群助理选举官中心（Group Assistant Returning Officer Centre）报到，以领取投票箱、文具和所需器材。投票站关闭后，又要负责把封好的选票箱，在晚上8时45分前送到计票中心。

他说：“投票日前一晚我只睡了四个小时，但看到那么多选务人员全心全力帮助选民，是一件非常暖心的事。”

（三之二）