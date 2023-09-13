地铁站设拍照捐款机 方便乘客捐钱献爱心

地铁站设置“拍照捐款机”，让公众通过趣味方式，更方便地捐款。

这项名为“一点一善行”（Tap to Empower Lives）的运动由公益金、SMRT旗下的Stellar Lifestyle和NETS携手推出，鼓励公众积极捐款。内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期三（9月13日）受邀为运动主持推介。

计划分两次展开，9月7日至10月4日在裕廊东地铁站进行，10月5日至11月1日则在政府大厦转换站，方便来往的地铁乘客捐款，献出爱心。

有意捐款的公众可以在捐款机处拍照，再选择捐2元、5元或10元，拍照捐款机（Snap & Donate photo booth）就会打印出一张实体照片，给捐款者做纪念。若想要获取数码照片，也可以输入个人电邮。

捐献方式有使用信用卡、转账卡或扫描QR码。在地铁东西线与环线的地铁车厢内，也贴有QR码，方便乘客扫码捐款。

款项将捐给特需儿童等需要帮助者

款项会全数捐给特需儿童作为生活补助，其他受惠者还包括精神疾病患者、年长者，以及需要帮助的家庭等。

正逢公益金成立40周年，公益金会持续号召社会各界，将捐献视为一种生活方式，从而使有需要的个人、家庭和社区能够获得援助，发挥自己的潜能。

公众谢坤财（73岁，退休人士）与妻子外出经过裕廊东地铁站，看到拍照捐款机，决定参与运动，捐了5元。他受访时说：“这是一个很有创意的捐款方法，可以鼓励公众通过捐款帮助有需要的人。”

他补充，现在有一些不法之徒利用网上捐款进行诈骗，实体的捐款机让他更加安心。