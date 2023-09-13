前印尼世纪银行主席起诉妻舅索逾2000万元

因欺诈和洗黑钱坐牢10年的前印尼世纪银行主席出狱后，入禀新加坡高庭起诉大舅子，指后者在一项美国房地产项目中私吞属于他的投资收入，向对方追讨约2072万元。

2008年金融风暴期间，印度尼西亚的世纪银行（Bank Century）爆出援助金舞弊案，当时的银行主席唐图拉（Robert Tantular，61岁），因犯下欺诈与洗黑钱等罪行而在同年入狱。

唐图拉与答辩人陈豪永都属印尼国籍，曾是新加坡永久居民唐图拉是陈豪永的妹夫。生前在新加坡定居的陈豪永已在2021年逝世，死时66岁，之后由他的家庭主妇妻子以遗产执行人的身份代为答辩。

这起民事官司日前在高庭开审，本周续审中。引起纠纷的住宅兼商业房地产项目是位于美国达拉斯（Dallas）的The Centrium，诉方要索讨的金额为1522万6602美元（约2072万9374元）。

诉方称，唐图拉在2018年出狱后发现，陈豪永趁他坐牢期间私吞属于他的投资收入，并且在唐图拉追问时，试图以虚假数据与谎言来掩饰真相。诉方指陈豪永违反受托职责与协议条款，并且不合理私吞属于唐图拉的投资回报。辩方则反指唐图拉要借这起官司“东山再起”和“算旧账”，但本案中的投资协议是在32年前立下，包括答辩人在内的许多相关人物都已逝世或无从联络。

根据诉辨双方的开庭陈词，唐图拉与陈豪永于1991年同意合作投资The Centrium项目，并且为此签署一份条款书。除了两人，陈豪永的父亲与一名朋友也有份参与投资，陈豪永也是投资项目的管理人。

诉方称，唐图拉当时投入270万美元的资金，按照投资比例，他可享有21.6％的投资回报。之后，陈豪永每年向唐图拉汇报投资进展，唐图拉也有收到投资分红。

1998年，唐图拉告诉陈豪永，他希望以530万美元卖掉他的投资份额，但此事后来没了下文。2005年9月，陈豪永表示要卖掉The Centrium的住宅公寓单位，他隔年把270万美元汇给唐图拉；根据诉方的说法，那是作为唐图拉所享有的公寓出售收益，但辩方的立场则是，270万美元是买过唐图拉的投资份额的付款。

唐图拉已错过就投资协议发起诉讼期限

诉方律师郑伟文（旭龄及穆律师事务所）指出，若真是买过唐图拉的投资份额，付款不应只有270万美元，这数额并不合理，因为唐图拉之前已经开价530万美元。另外，诉方也指，无论是投资项目所赚得的收入，还是出售公寓单位所得款项，陈豪永给唐图拉的钱都少于后者应得的。

辩方否认陈豪永有私吞任何投资款项。代表律师刘家铭（Dentons瑞德律师事务所）说，为了东山再起，唐图拉出狱后开始翻出旧账，并且记起这个在32年前所投资的项目；然而，与项目相关的大量文件已遗失或不存在，参与的投资者也已离世。根据诉讼时效法令，唐图拉已错过能就投资协议发起诉讼的期限。（部分人名译音）