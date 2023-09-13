苏海金被指拥有五国护照 控方申请不准保释候审获准

涉18亿元洗钱案的其中一名被告苏海金的案件星期三（9月13日）过堂，庭上揭露，苏海金拥有五本不同国家的护照，在国外还拥有雄厚资产，因为有很高的潜逃风险，控方申请被告不准保释候审，最终获法官批准。

苏海金（40岁）被捕当天从阳台跳下骨折后，被还押樟宜综合医院动手术和接受治疗。他原本面对一项拒捕控状，上星期三（6日）被加控一项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的罪名，指他持有从非法远程赌博活动所取得的405万8728元赃款。

案件过堂时，控方提呈一份来自查案人员的宣誓书，申请将苏海金还押候审。

拥有多本护照与海外大量资产 苏海金潜逃风险高

控方指出，苏海金在警察上门时跳下阳台，尽管手脚受伤，仍凭借意志力跑出住家，躲在沟渠企图逃避逮捕。被告也持有多国护照，除了中国和塞浦路斯护照，被告也向警方坦承持有柬埔寨和土耳其护照，但警方并未找到这两本护照。

宣誓书揭露，苏海金也拥有一本看似虚假的护照，警方在他的手机里发现一本2024年过期的圣卢西亚（Saint Lucia）护照。该护照的人头照是苏海金，生日日期也跟苏海金的生日吻合，但名字却是“苏俊杰”（译音）。

另外，被告在海外拥有大量资产，包括在伦敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的房产，种种证据都显示苏海金有很高的潜逃风险。

控方也说，苏海金面对的是不可保释的控状，举证说明被告为何应该获得保释是辩方的责任。警方有可靠证据显示，苏海金的资金直接或间接来自在菲律宾经营的远程赌博勾当，而在菲律宾的生意则以中国大陆和台湾赌客为主。

调查还发现，苏海金在美芝路的两处房产皆由苏宝林所购买，他们也与另外两人合资购买游艇，但游艇却注册在第五人的名下。控方也表示，苏海金接受调查期间不够坦白，每每等到调查人员拿出真凭实据与他对质后，他才肯交代实情。

法官：保释在外具潜逃与串谋风险

在聆听控辩双方近两个小时的陈词后，法官认为，苏海金一旦保释在外，会有潜逃和与其他人串谋的风险。

法官指出，被告拥有多国护照，且并非所有护照都被警方起获。另外，他在国外几处拥有资产，有能力移居外地。被告没有在新加坡扎根，他的妻儿和家人虽然都在新加坡，但他们都是外籍人士，不意味他不会潜逃。

法官批准控方的申请后，将案件展期至10月11日进行审前会议。被告从樟宜监狱医疗中心出院后，将被还押樟宜监狱。

本案其他被告上星期三过堂时，控方申请九名被告不准保释候审，法官批准控方对苏宝林（41岁）和王宝森（31岁）的无保释申请。另外七人的律师则表示需要时间准备回应和陈词，这七人的无保释申请则展期决定。

这七人分别是陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、林宝英（43岁）、王德海（34岁）、张瑞金（44岁）、苏剑锋（35岁）和王水明（42岁）。其中，张瑞金和林宝英是同居情侣。