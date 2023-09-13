苏海金家人都在本地 律师指控方夸大潜逃串谋风险

苏海金的代表律师表示，他的当事人被捕当天并非拒捕，而是以为仇家找上门，有生命危险才跳下阳台；另外，律师也指苏海金的其中两本护照已作废，且家人都在新加坡，控方夸大了苏海金的潜逃和串谋风险。

控方星期三（9月13日）在案件过堂时提交查案人员的宣誓书，申请苏海金不准保释候审。代表被告的郑惠龙律师反对控方的申请，在庭上做出陈词。

郑惠龙律师说，被告在约三年前放弃中国公民，因此中国的护照已作废。在手机里发现的圣卢西亚护照所印的名字“苏俊杰”是苏海金的别名，其实护照的第二页就印有“苏海金”，且这本护照已作废，并非被告有意隐瞒。

至于拒捕这一指控，郑惠龙解释，苏海金并非有意拒捕，而是因被告去年在杜拜度假时，与一名女子有亲密关系后，接获威胁和勒索来电，这使得他在警察上门时误以为是仇家找上门，为了保命才跳下阳台。

另外，苏海金自2017年便在本地定居，他的妻子、年龄介于七个月至19岁的四名儿女、父母、岳父岳母，甚至数名兄弟姐妹和他们的配偶，全都在新加坡。

郑惠龙说：“苏海金的其中一对儿女在本地的国际学校就读，几乎‘整村人’都在新加坡。”

苏海金被警方起获的资产共约1亿7000万元，他在海外持有的资产仅是新加坡资产的10%，因此不可能抛弃一切，包括家人，选择潜逃国外。

另外，除了苏宝林以外，控方并未指出苏海金与其他八名被告有什么关联。苏海金与苏宝林在房产和游艇上的交易，也仅是他们的共同投资，并不意味被告可能与他人串谋。

因此，郑惠龙认为控方夸大了被告的潜逃以及与他人串谋的风险，请求法官让被告保释，但请求最终被法官驳回。