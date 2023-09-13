调查：年轻国人更能接受非华族总理

最新调查显示，年轻一代新加坡人更能接受少数种族人士担任总理。其中，26岁及以下的Z世代对非华族总理的接受度最高，比率超过四分之三。

前国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼在9月1日的总统选举中高票当选。市场研究机构YouGov在9月8日至11日期间，访问了1000名21岁及以上的新加坡公民，了解他们对非华族总理的看法。调查结果在星期三（9月13日）发布。

调查显示，每五个受访者中就有超过三人（63%）认为，新加坡已经准备好接受合格的少数种族人士担任总理；15%的受访者认为新加坡目前尚未准备好，但总有一天会准备好接受；22%则觉得新加坡永远不会准备好，或不确定。

生于1997年至2009年的Z世代中，愿意接受非华族总理的比率最高，达76%；其次是生于1981年至1996年的千禧一代，比率为73%；X世代（1965-1980）和建国一代（1918-1945）的比率同为57%；接受度最低的是立国一代（1946-1964）的54%。

七成受访者相信 尚达曼会是一位独立无党派色彩总统

就总统的角色和工作，有近八成受访者对尚达曼在国际舞台上代表新加坡的能力最有信心。（关俊威摄）

针对竞选期间的一个热点课题，即总统候选人当选后的独立性，70%的受访者相信，尚达曼会是一位独立、无党派色彩的总统。

就总统的角色和工作，受访者对尚达曼在国际舞台上代表新加坡的能力最有信心，共有近八成（79%）认为他会在这方面表现“非常好”（very well）或“相当好”（fairly well）。另外，多数受访者也认为，尚达曼会在促进种族和谐（71%）、国家团结（70%）和看管储备金（65%）方面有“非常好”或“相当好”的表现。

对于尚达曼的表现，受访者信心相对较低的两个方面分别是：认为他能够制定自下而上的计划来帮助弱势群体（56%），以及相信他能在心理健康和性别不平等这类社会课题方面提供指导（55%）。