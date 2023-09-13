馨乐园涉虐童前教师获准保释 或被加控更多控状

馨乐园幼儿园虐童案过堂，涉案前女教师获准保释，案件展期过堂。由于控方尚未完成调查，被告日后可能被加控。

馨乐园幼儿园兀兰坊分院和蔡厝港金光坊分院，先后传出教师粗暴对待数名孩童，包括压头灌水、手掐脸颊，以及拍打他们。

涉案的33岁女教师林敏（译音）和48岁女教师皆被警方逮捕，林敏在8月30日面控时，被令还押心理卫生学院接受心理评估。

林敏面对一项抵触儿童与青少年法令的控状，指她于6月30日下午3时51分，在兀兰坊分院虐待一名23个月大的女童，强行让她躺下并往她嘴里灌水。

为保护受害女童，法庭谕令媒体不可报道任何会泄露受害人身份的资料。

心理评估报告已完成

案件星期三（9月13日）过堂时，控方指被告的心理评估报告已完成，但调查还未完成，被告之后可能会面对更多类似控状，因此申请让案件展期。

被告出庭时脸色憔悴，亲友也出现在庭上。被告律师说，他还未有机会与被告沟通，只请求让被告获得保释。

法官批准控方的申请，被告获准以1万5000元保释，案展至10月12日过堂。

根据馨乐园幼儿园早前发出的文告，林敏在2020年3月加入馨乐园，在今年8月28日被解雇。

幼儿培育署9月4日召开记者会，指幼培署已下令馨乐园总部针对旗下所有分院的管理措施展开独立审查。当局将在接到相关报告后进行评估，以确保所有分院的管理措施都合规。