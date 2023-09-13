上半年骗案逾2万2000起 同比增加超过六成

新加坡警察部队今年上半年接获超过2万2000起诈骗案通报，数量和去年同期相比增加近65%，但涉及款项微减2.2%，达3亿3450万元。

警方星期三（9月13日）公布2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，当局今年1月至6月共接获2万4525起诈骗和网络罪案通报，其中诈骗案比去年同期的1万3576起多了64.5%，达2万2339起，占91.1%。

上半年诈骗案涉及的总金额达3亿3450万元，比前年的3亿4210万元少了2.2%。总金额的减少或许与不法之徒改变诈骗模式，降低骗取的数额以便得到受害者的信任，同时也与警方加强执法，及时拦截和迅速追回款项有关。

数据显示，上半年发生的诈骗案中，大约55%涉及的款项在2000元或以下。

打击诈骗跨部门委员会（IMCS）星期一（11日）首次就我国政府如何打击诈骗召开记者会，当局在记者会上重申我国对诈骗案高度重视，也强调政府致力与私人企业和社区联手对抗诈骗的决心。

近年来，随着科技发展，诈骗罪案越来越普遍，不法之徒会通过不同科技或工具行骗，还不时推出新的诈骗模式，让人防不胜防。

骗子一般通过三步骤进行诈骗

根据资料，骗子一般会通过三个步骤进行诈骗，即接触受害者、诱导交易，最后骗取款项。这三个步骤构成“诱骗过程”（kill-chain），当局的反诈骗策略是扰乱这个“网络骗案杀伤链”，即防堵和屏蔽诈骗者接触受害者的渠道、及时侦察和举报可能出现的诈骗案、执法并追回诈骗案款项。与此同时，当局也加强宣导，提升公众的反诈骗知识。

我国在2020年4月成立打击诈骗跨部门委员会，促进和协调各个政府机构和私人领域伙伴的合作，共同对抗诈骗。

首先，在防堵和屏蔽诈骗者接触受害者的渠道方面，不同机构通过多项措施，例如与电信公司合作阻绝诈骗信息或电话，同时鼓励线上平台实施不同措施来防堵诈骗。金融管理局也和银行业者合作实施不同措施，包括启动新密码生成器后，有12小时的冷静期，并将线上转账的默认限额，设定为5000元或更低。

及时侦察和举报可能出现的诈骗案方面，不同机构如银行设立24小时电话中心，当局也推出ScamShield手机应用，让公众举报诈骗电话或信息。

在执法并追回诈骗案金额方面，警方和不同银行以及海外伙伴合作打击诈骗，政府也加强立法以更有效的对付涉及诈骗者。

通过多项计划灌输公众反诈骗意识

除此之外，教育也是至关重要的一环，我国不同机构通过多项计划教育公众，向公众灌输反诈骗意识。例如，通过社区反诈骗交流会，与不同群体如年长者对话，探讨如何提高不同群体的反诈骗意识，以及如何更好地帮助他们。

警方提醒公众，应通过“ACT”步骤来保护自己，避免成为诈骗案受害者。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。