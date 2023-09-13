今年上半年警方携手海外机构捣毁九诈骗团伙

新加坡警察部队今年上半年和海外执法机构合作，捣毁九个涉及580多起本地诈骗案的团伙，超过42名在海外的男女诈骗成员落网。

警方指出，绝大多数网上诈骗是由在海外的不法之徒进行的，他们通常会使用多个银行户头，包括海外银行户头来转移犯罪所得。为此，警方与马来西亚皇家警察和国际刑警等合作，携手调查和搜捕来打击跨国诈骗活动。今年1月至6月捣毁的九个诈骗团伙，包括四个冒充朋友诈骗团伙、三个求职诈骗团伙、一个钓鱼诈骗团伙和一个爱情诈骗团伙。

半数受害者年龄介于20岁至39岁

警方没有说明今年上半年有多少人受骗，但透露20岁至39岁的占50.8%，超过三成坠入求职骗局；40岁至59岁的占32.1％；60岁及以上的则占11.7％。六旬以上的受害者最容易坠入的骗局包括钓鱼、冒充朋友电话和投资诈骗。

今年上半年的五大类诈骗案和2022年全年数据相似，依旧是求职、电子商务、冒充朋友电话、钓鱼和投资诈骗，占总数的83.8%。当中，冒充朋友电话诈骗的增幅最为惊人，从去年同期的633起增加约五倍至3855起，涉及的款项也从去年的310万元上升至1260万元。

近期受瞩目的是恶意软件相关诈骗，警方今年上半年接到超过750起报案，涉及款项至少1000万元。当中，11起涉及未经授权提取公积金，损失款项至少21万8000元。

庆幸的是，在涉及公积金存款的案件中，因为反诈骗指挥处的迅速行动，成功追回约8万8000元，将损失降低至13万元左右。