警方银行“主动出击” 为逾5700名受骗者保住3900万余元

不等骗案发生后才介入，警察部队反诈骗指挥处“主动出击”，今年上半年与银行合作，及时发出6900则短信给骗案受害者，协助逾5700人保住超过3900万元。

警察部队星期三（9月13日）公布2023年上半年诈骗和网络犯罪数据，从中可了解到反诈骗指挥处自去年3月投入运作以来，已同本地和海外银行、信用卡或转账卡公司、虚拟货币业者等超过90家机构合作，在必要时迅速冻结受害者户头，追回受害者损失的款项。

冻结逾9000个银行户头 追回约5080万元款项

今年1月至6月，反诈骗指挥处根据反诈骗中心收到的报告，冻结超过9000个银行户头，并追回约5080万元款项。

警方发言人回复《联合早报》询问时说，反诈骗指挥处和多家银行合作，通过自动化打击诈骗战术与警示计划（Automation of Scam-fighting Tactics & Reaching Out，简称Project Astro），在诈骗“早期阶段”快速识别，并提醒诈骗受害者，从而减轻他们的损失。

反诈骗指挥处自今年3月起已和星展银行、大华银行和华侨银行合作，其他银行接下来预计将陆续加入。该计划相信是分不同阶段将一些账户列入“黑名单”，包括银行账户和PayNow等账户，让当局能更好地追踪诈骗款项。

与国际伙伴合作打击欺诈团伙 提升追回资产能力

隶属商业事务局的反诈骗指挥处助理局长叶葛心助理警察总监说：“警方也将继续与我们的国际伙伴合作，打击骗子并摧毁欺诈团伙， 提升我们的资产追回能力。”

除了银行，反诈骗指挥处也和电信公司与网络贸易平台合作，今年上半年就要求电信公司中断好些相信涉及诈骗的电话线，包括超过3700条电话线和超过1万零300条Whatsapp电话线。

随着资讯通信媒体发展局（IMDA）今年1月31日落实新加坡短信发送者身份登记系统，所有使用发送者身份的机构都须在这套系统里注册，未注册的发送者身份都会被列为“Likely-SCAM”（潜在诈骗）。

目前，有超过3600个商家（占有字母数字发送者的约96%）已完成注册，而在该措施落实后三个月里的短信骗案有360起，比落实前三个月的1200起减少了七成左右。当局呼吁还未注册的商家尽快注册。

