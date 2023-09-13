14教官九单位获卓越培训奖 内政群英学院重视线上学习

内政群英学院主办内政团队卓越培训奖颁奖礼，14名教官和九个训练单位因表现出色获颁卓越培训奖。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲受邀出席主持颁奖。她在致辞时对教官表示感谢，并表示今年的获奖者体现了培训领域的创新精神，表现出真正的奉献精神，积极主动提高自身技能，为学员提供创新和高质量的培训。

在颁奖典礼上，内政群英学院也强调了教官技能发展方向。学院将以线上学习为核心，发展教官相关技能，使他们能够更有效地利用线上空间开展同步线上学习，促进混合学习模式，以及开发异步学习资源包。

内政群英学院总裁安华（Anwar Abdullah）受访时指出，学院正在逐步完善智能科技教室，将来也打算融入虚拟现实、增强现实甚至混合现实的科技，为未来做准备。“年轻教官越来越多，我们的培训方式需贴合他们和未来的需求。”

支持在线学习的内政学习管理系统（HTLMS 2.0）目前也已在新加坡警察部队、民防部队、监狱署、中央肃毒局、移民与关卡局，以及内政群英学院全面投入使用，让教员们更有效率地进行内容创作和开发学习包。

获奖者李健发研发培训设施 助学员更易理解内容

获奖者之一是来自民防学院的李健发中校，他带领团队研发了一系列培训设施和模拟器，让本地和海外的学员受益匪浅。例如，他和专业人士合作研发了一系列易消化的线上学习内容，以简单易懂的方式把复杂的内容呈现出来，让学员能容易理解。

“把理论内容挪到线上，让学员自主掌握时间，可以让我们有更多机会进行操练。”

他在受访时也提到最近民防部队在大士供水回收厂塔式起重机上进行的高空救援行动。这些救援人员平时展开训练的新救援训练系统，就是由他带领的团队所研发的。

“对于高空救援，我们以前会模拟高度相似的建筑，但新研发的系统涵盖的范围更广，它包括塔式起重机和缆车等结构，可以更真实地模拟多种高空救援的情况。”