提升装备如智能眼镜 民防部队借5G科技增效率

消防员每次出任务前，得确保装备齐全有效。日后，他们可借助5G科技提高效率，如佩戴智能眼镜，对上百件消防器材进行例常检查，确保一切完好无缺。

资讯通信媒体发展局、内政科技局、新加坡民防部队、星和以及国际商业机器公司（IBM），星期三（9月13日）在IBM常年大会Think Singapore上，宣布展开两年合作计划，通过数码方案支持消防工作。资媒局和IBM也将在计划下，协助民防部队加强数据管理和数码安全。这项计划由资媒局资助。

根据计划，榜鹅消防局和中央消防局将采纳多项科技，比如让消防员佩戴智能眼镜，进行例常器材检查。

消防员可声控眼镜，轻松扫描和拍摄眼前画面。眼镜会利用人工智能，检查消防车上的器材是否完好、齐全，并通过5G网络，把相关数据实时传送到集中式仪表板上。这有助于民防部队及时填补或维修器材，做好随时出动的准备。

智能眼镜可缩短检查时间提高准确性

民防部队（未来科技与公共安全）副总监林仰恩说，每辆消防车上的大小器材超过150件，消防员每天早上都须一一检查，行动后也要再检查一轮。智能眼镜可缩短检查时间，并提高准确性。

此外，消防员也可在完成救援行动后，通过5G网络视频连线调查专家，并借助扩增实境（augmented reality）技术，把火患现场情况实时传回总部，让专家协助判断起火原因。

林仰恩解释，民防部队每年处理和调查超过2000多起火患，比起专家亲自前往现场，使用5G视频连线可提高调查效率。

参与计划的五家机构强调，5G的高带宽和超短延滞（ultra-low latency）除了有助于传送最清晰完整的画面，未来还有许多潜在用途待开发。

另一方面，民防部队过去两年也开发试用语音识别（speech recognition）技术，把公众的求助电话内容自动转成文字，方便记录。民防部队也探讨，日后通过分析大量数据，更快地发现火患，以及更有效地调度消防资源等。