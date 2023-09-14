哈莉玛总统严谨参与动用储备金过程 李总理：双钥匙制在冠病危机中影响重大

新加坡的双钥匙制度，在冠病危机中发挥关键作用。李显龙总理在哈莉玛总统卸任之际说，新加坡为动用国家储备金设立的健全程序，以及操作这个制度的稳健掌舵者，让我国得以保护这项独特资源，同时在非同寻常的危机中灵活动用真正所需的金额。

他说：“我有信心这个制度将在未来的岁月里，继续为我国服务。”

我国第八任总统哈莉玛星期三（9月13日）届满卸任，总统府当晚为她举办欢送会，李总理和哈莉玛致辞时都谈及总统保管储备金“第二把钥匙”的重大责任。

哈莉玛说，总统无权启动对储备金的动用，须由政府提出。“身为第二把钥匙的监管人，我的责任是评估请求的必要性和严重程度。”

她强调，总统办公室不是与财政部或储备金投资咨询平行运作的机构。她在履行监管职责时，总统办公室同处理财政与储备金相关事务的政府官员密切合作，这些官员始终保持开放与畅通，高度专业地履行职务。

哈莉玛：与政府建立了良好工作关系

哈莉玛说：“总体而言，我和政府在相互尊重、信任，以及明确了解彼此角色和责任的基础上，建立了良好的工作关系。这种关系始终保持一定距离，以非常得当和得体的方式进行。我提出的询问和索取资料的要求都获认真对待，我始终能够妥当和独立地履行我的职责。”

疫情三年，哈莉玛总计批准动用690亿元储备金，政府最终只用了近400亿元。这是第二把钥匙制创立以来，动用的最大笔资金。

李总理致辞中对哈莉玛说：“这让政府能够迅速、自信地应对危机，不必背负沉重债务负担和拖累子孙后代。通过你的支持，政府得以挽救生命、稳定经济、保住工作岗位，并确保新加坡在冠病疫情后愈发坚韧和强大。”

李总理也说，参与动用储备金的官员见证了哈莉玛总统积极参与过程，严谨但不对立。她与政府紧密合作，了解迅速演变的疫情、评估政府提出的应对措施和请求，并确保政府要求动用的金额是必要且合理的。

“我很欣慰官员们能充分回应你的询问和澄清，并解决你和总统顾问理事会提出的疑虑和关切。”

哈莉玛2017年在首场保留总统选举中，身为唯一合格候选人，自动当选为我国首位女总统。她在欢送会上致辞完毕后，在场逾200名宾客报以近一分钟的热烈掌声。随后，大家纷纷上前，与哈莉玛合影和表达感谢。

欢送会的尾声，哈莉玛和夫婿穆罕默德、李总理，以及荣誉国务资政吴作栋和夫人陈子玲上台，带领大家高唱国歌。候任总统尚达曼和妻子珍一藤木之后也上前与哈莉玛握手致意。

其他受邀宾客包括副总理黄循财和王瑞杰等内阁成员、朝野议员如工人党盛港集选区议员林志蔚和新加坡前进党秘书长、非选区议员梁文辉，以及大法官梅达顺等担任公共要职者。

在六年来拍过无数照片的总统府台阶上，与10多个家庭成员的合照，为哈莉玛的总统生涯画上句点。李总理和吴作栋随后目送哈莉玛，最后一次以总统身份乘专属轿车告别总统府。