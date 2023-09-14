李总理：哈莉玛是国人团结有力象征

哈莉玛总统卸任之际，李显龙总理向她致以由衷谢意，赞扬她是“全体新加坡人团结的有力象征”。这不仅仅是因为总统一职所包含的意义，更是因为她履行职责和领导国人的方式。

我国第八任总统哈莉玛星期三（9月13日）晚上正式告别总统府，李总理在欢送她的仪式上致辞说：“在你的任内，你脚踏实地的领导作风和对人民的热心肠，为我国指明方向。你富有同理心，能够对各行各业新加坡人的经历产生共鸣，这进一步团结国家，提醒大家要使新加坡成为更美好的家园，每个人都要扮演一定的角色。”

哈莉玛的六年任期里发生了史无前例的冠病疫情。李总理说，她不仅以身作则，带头接种冠病疫苗，也在我国实施安全距离时，通过虚拟方式与新加坡人互动，鼓舞士气。

一旦情况允许，哈莉玛实地探望了前线人员，之后还在总统府接待他们，感谢和肯定他们的牺牲。李总理说：“看到总统与我们一起，给了大家希望，显示每一项贡献都受到认可，并激励我们坚持下去，不畏困难和个人牺牲。”

身为少数种族女性且出身微寒，哈莉玛却坚持求学，以法律学位毕业，之后投身工运和政治，最终担任国家最高职位。李总理说，这启发了所有新加坡人。

“你展示了我国唯才是用制度行之有效。每个新加坡人都能实现自己的抱负，不论种族、言语或宗教，也不论家庭背景或人生际遇。世界上只有极少数国家能做到这点，新加坡人理应为此感到自豪。”

哈莉玛的父亲在她八岁时过世，母亲在马来菜饭摊打工，一手拉拔五个儿女。哈莉玛1978年考获新加坡大学（新加坡国立大学前身）法学学士荣誉学位，2001年又取得国大法律硕士学位。她2001年踏入政坛，担任过政务部长和我国首位国会女议长，直到2017年为参选总统而卸下政治职务和退党。

李总理说，哈莉玛的亲身经历使她坚信要建设一个更平等和包容的社会。她努力促进不同社群之间的相互理解、信任和尊重，并关注许多有意义的事业，尤其是关心弱势群体。

李总理特别点出哈莉玛关注的四个领域，即性别平等、残障者就业、心理健康课题和雇员利益。

哈莉玛任内让总统府方便轮椅使用者通行，让原本没机会参观总统府者如愿以偿，当中包括临终关怀病患和运动神经元病患。她也在2019年发起社会和谐国际大会，去年举行了第二届。

哈莉玛去年也透过总统挑战聚焦低收入家庭，创下1730万元的筹款纪录。

身为我国“首席外交官”，哈莉玛共出访21次，包括12次国事访问。她在欢送会上致辞说，以新加坡首位女国家元首和少数种族国家元首的身份出访，让外界看到唯才是用和多元主义，在新加坡真实存在，绝对不是口号。

许多人也告诉哈莉玛，能见到一位女国家元首，十分激励人心。哈莉玛说，若她能以此鼓舞新加坡女性，让她们突破界限和充分发挥潜力，那她非常感激。她也祝愿新任总统尚达曼一切顺利。

哈莉玛在约15分钟的发言中语气平和，直到最后提到能为新加坡人发声是她的荣幸时，情绪明显有了起伏。

她说，新加坡人对她身为总统所给予的信任和信心令她感到谦卑。为新加坡人发声，倾听他们的心声，以及为他们不辞劳苦地工作是她的荣幸。“我将你们的愿望铭记于心，是你们坚定不移的支持，鞭策我决意每一天、每一步为你们服务。”