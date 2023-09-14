黄循财：我国会防热钱涌入住屋市场导致国人难买房

过去几年有更多家族理财办公室落户新加坡，为避免涌入本地的热钱让社会变得不平等，政府会防止巨资流入住屋市场，造成新加坡人买不起房子。

副总理兼财政部长黄循财说：“新加坡人应该都知道我们在这方面有很严格的条例。我们过去三年里两次收紧房屋条例，这有助稳定市场。”

2021年12月，政府把外国买家购买住宅房地产须缴付的额外买方印花税，从20％调高至30％；今年4月，针对外国买家的额外买方印花税进一步从30％翻倍至60％。

黄循财星期三（9月13日）在第10届米尔肯研究所亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit）上，谈到政府如何确保外资涌入不会加剧社会不平等。向他提问的是米尔肯研究所总裁迪提齐奥（Richard Ditizio）。

政府会借着这个机会提升我国提供金融服务的能力，以及鼓励家办为我国社会做出贡献。

我国并非重视资金 而是提升本地金融服务能力

黄循财说，资金是高度流动的，来来去去，因此我国重视的并非资金本身，而是如何提升本地金融服务领域的能力。通过提高我国的价值定位来为新加坡人创造良好的工作，尤其是在迅速成长的资产和财富管理领域。

“我们鼓励所有家办设立慈善部门，很多家办也都有那么做。当然，一个可以贡献的方式是通过缴税，我们会持续检讨税务和转移的机制。我们的理念很直接，就是所有人都须为国家建设尽一份力，大家都须缴税，但富人缴纳更多，如果你非常富有就得缴很多税。”

外国人须遵守我国“家规” 助维护平等社会风气

政府也会提醒新来的人士关于新加坡的价值观和生活方式。强调我国是一个包容社会，人们应该能够平等地、自在地与他人互动，这里不接受他人炫富。

“这些是我们的家规，如果想要留在本地，请遵守这里的规范和规矩。若觉得不适合，可以带着你的钱到别的地方去，我们不会因此心存芥蒂。”

综合政府过去公布的数据，2021年我国约有700个富豪家办，2022年增至1100个。

数据会是新经济命脉 我国积极推动与他国数码经济协议

提到新加坡在经济转型方面做的准备，黄循财说，我国会继续通过数码创新来推动经济转型，因为人工智能和机器学习拥有巨大潜能，而数据会是新经济的命脉。这也是为什么我国如今积极地与其他国家达成数码经济协议，如在1990年代初大力推动自贸协定那样。

回顾我国上世纪80年代推行信息技术转型的经历，他坦言，采纳人工智能和其他新科技对许多人来说会更困难。

黄循财的母亲曾是教师，他以母亲为例说，当年要她放弃打字机改用电脑非常痛苦，以致她决定在55岁时提早退休。接下来的转型对许多人来说会更困难，不单是一般职员，甚至包括专业人士和经理，因为很多人的工作和经商模式会被干扰。

他说，因此政府必须协助劳动队伍做好准备，投资成人教育和培训，建立强大的支持体系，让每个人都能调整和适应不断变化的情况。

约有1400名来自东南亚、欧洲、中国、印度和美国等的政商界领袖和代表参加了今年的峰会。星期三发言的还有马来西亚首相兼财政部长安华，以及菲律宾总统小马可斯。